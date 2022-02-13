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獲壓倒性支持 德國總統史坦麥爾贏得第2個5年任期

2022/2/13 23:15
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（中央社法蘭克福13日綜合外電報導）德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）今天連任成功，拿下第2個5年任期，繼續擔任歐洲最大經濟體的國家元首。聯邦總統地位重要，但大致上只是個儀式性的職務。

社會民主黨（Social Democrat）籍的史坦麥爾曾任外交部長，2017年起擔任總統，今天他獲得聯邦大會（Federal Convention）壓倒性支持連任。

聯邦大會由國會議員和各邦提名的代表組成，其中包括名流和公民社會重要人士，職責為選舉德國聯邦總統。投票結果由德國國會議長宣布。

由於德國主要政黨普遍支持史坦麥爾，這次無記名投票的結果已是預料中的事。

史坦麥爾在連任演說中表示，俄羅斯須為烏克蘭可能發生戰爭「負起責任」。

他表示：「東歐有發生軍事衝突、戰爭的危險，俄羅斯須為此負起責任。」

西方情報官員警告俄羅斯入侵烏克蘭威脅逼近。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將飛往烏克蘭和俄羅斯，以協助緩解不斷升級的緊張局勢；德國也呼籲公民盡快離開烏克蘭。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110213

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