南韓：已關閉北韓核試驗場5天連4起小型天然地震

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（中央社首爾15日綜合外電報導）平壤當局暗示將自2017年來首度恢復核試之後，南韓方面表示，已關閉的北韓豐溪里核試驗場附近出現多起小規模的天然地震，凸顯當地地質的不穩。

路透社報導，首爾的大韓民國氣象廳表示，上述地區過去5天至少有4起地震。

今天上午，離北韓豐溪里核試驗場36公里的地方發生規模2.5地震，昨天有兩起規模2.3地震，11日則有一起規模3.1地震。

位在北韓東北部的豐溪里，有著該國唯一已知的核子試驗場，外界掌握到的最後一次武器測試執行日期為2017年9月，是北韓第6次也是最大一次核彈試爆，平壤當局宣稱他們試爆了熱核武器。

那一次試爆過後幾星期，專家團點出核試驗基地附近出現一連串地震山崩。由於當地過去從未記錄到天然地震，這顯示是大型爆破導致區域失去穩定。

2020年的一次這類地震，讓南韓政府專家團認為，核子試爆似永久性改變了當地地質。一些專家更憂心地認為，如果北韓再次運用這個場地，恐會釋出放射性汙染。

美國洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）退休分析師帕畢昂（Frank Pabian）表示，核試引發地震活動並不罕見，其他大型核試場也記錄過，例如美國內華達試驗場（Nevada Test Site）和哈薩克前蘇聯塞米巴拉丁斯克（Semipalatinsk）試驗場。

「這類地震活動應該不會阻止豐溪里核試驗場未來再被運用。唯一差別在於未來進行試驗時，會僅限於過去沒使用過的坑道。」

豐溪里核試驗場坑道2018年在一小群獲邀媒體見證下，爆破拆除，進而關閉。外界呼籲讓國際專家團進行檢查，但遭北韓拒絕。

溪里核試驗場拆除關閉之後，多個監控團體都說，截至目前為止，衛星照片顯示豐溪里除了有例行巡邏和保養，沒有重大活動跡象。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉學源）1110215