基輔：烏克蘭與西方盟友成功阻止俄烏局勢升高

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，烏克蘭和西方盟國的聯合外交努力，已成功阻止俄羅斯入侵危機持續升級。

法新社報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴記者，「我們和盟友設法阻止俄羅斯讓情勢進一步升高。」

他說，「現在已是2月中旬，你們可以看到外交手段持續奏效。」

俄羅斯反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），憂心這會使得西方勢力進逼至俄國邊境，因此觸發這場危機，但俄國昨天釋出外交談判仍大有可為的訊號。

俄國國防部今天表示，集結在烏克蘭邊境的超過10萬大軍當中，部分部隊完成演習後已開始返回基地。

美國情資報告顯示，俄國準備隨時對西邊鄰國開戰，但烏克蘭官員數週以來對此說法一直存疑。

儘管如此，庫列巴強調，烏克蘭前線情勢依舊緊張，俄羅斯仍需撤回剩餘部隊。

「我們有一條規矩：別相信你聽到的，要相信你親眼所見。當我們看到（俄軍撤退），就會相信情勢已經緩和。」

與此同時，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，歐盟準備就俄羅斯安全威脅展開商討。

他接受英國廣播公司（BBC）節目訪問時說，「為解決每個人關心的問題，唯一的方法就是把問題攤在桌面上來說、來討論。」（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110215