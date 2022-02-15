塑膠與化學製品汙染已超限 科學家籲抑制產量

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（中央社斯德哥爾摩15日綜合外電報導）科學家首度斷定，全球人造化學製品與塑膠廢棄物已大幅超越人類或地球能承受的安全限度，亟需限制生產。

據估計，目前市面上存在約35萬種不同的人造化學製品，其中一大部分最終留在環境中。

研究共同作者卡尼-阿姆羅斯（Bethanie Carney Almroth）受訪時告訴法新社：「我們今天開始關注到的相關影響，大到足以衝擊地球及其系統的重要運作。」

瑞典斯德哥爾摩復原力中心（Stockholm Resilience Center）公布上述研究之際，聯合國（UN）環境規劃署執行長安德森（Inger Andersen）14日表示，聯合國預計月底在肯亞首都奈洛比（Nairobi）召開會議，討論如何處理「從源頭到海洋」的塑膠汙染。

化學製品與塑膠會影響生物多樣性，對已經很緊繃的生態系統帶來額外壓力。殺蟲劑會無差別殺死有機體，生物也會誤食塑膠。

卡尼-阿姆羅斯說：「一些化學製品會干擾荷爾蒙系統，擾亂野生動物的生長、新陳代謝和繁殖。」

面對這類問題，科學家現在提倡採用限制產量等更嚴格的解決方法。

迄今為止的回收行動成果平庸。當前全球塑膠回收量不到10%，產量自2000年以來卻已翻倍，來到3億6700萬公噸。

根據近期研究，當前地球上的塑膠總重量，已是所有活體動物生物量的4倍。

研究人員說：「我們想說的是，我們或許該喊『適可而止』了，我們可能承受不住了。」

「我們或許該限制生產，必須表明：『我們的產量不應超過這個限度』。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110215