更多編輯台推薦新聞：
年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股大漲279點 重返18200點之上收復所有均線
首頁 / 國際

逾20億 美國桑迪胡克小學槍案受害家屬與槍商和解

2022/2/16 13:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約15日綜合外電報導）美國桑迪胡克小學槍擊案9名受害者家屬今天與槍械製造商雷明頓公司達成7300萬美元（新台幣20.34億元）和解協議，在屢因校園槍案受創的美國，堪稱一大里程碑。

原告律師表示，這份和解協議代表了美國首次有槍械製造商為大型槍擊案負起責任。

有發展障礙的藍札（Adam Lanza）2012年闖入康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學（Sandy Hook）濫射，造成26名師生死亡。

這起美國史上第2慘重的校園槍擊案震驚全美，許多人認為這會成為國會議員加強槍枝管制的分水嶺。

藍札的母親熱愛槍械，在桑迪胡克案發生的2年多前，買了1把大毒蛇（Bushmaster）半自動步槍XM15-E2S給藍札。

槍擊案前，藍札先射殺母親再前往校園行凶，最後飲彈自盡。

訴狀聲稱雷明頓（Remington）與另兩名被告有罪，因為他們蓄意對民眾行銷「極度不恰當的」軍事等級武器，讓這種武器成了重大槍擊案中最常被使用的行凶工具。

AR-15步槍也是2017年拉斯維加斯58死槍擊案的行凶工具；2018年造成17死的佛州校園槍擊案，槍手用的也是這款槍枝。

美國歷史最悠久的製槍廠商雷明頓遭提告後已聲請破產，他們否認上述指控。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110216

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族