日本宮崎縣燒酒王國 百年酒廠立志攻海外市場
（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本內閣府2012年將燒酒與日本酒同列為「國酒」，燒酒是東亞傳統蒸餾酒的一類。宮崎縣都城市一家百年燒酒老酒廠與九州的幾家燒酒業者組成團隊，正在積極開拓海外市場。
日本產威士忌出口額2010年是17億日圓（約新台幣4.2億元），2019年增至195億日圓；燒酒約15億日圓，維持持平。日本燒酒在海外的人氣尚未擴大，日本政府2020年11月訂出的擴大出口戰略重點項目列入燒酒，目標在2025年前燒酒出口額達40億日圓。
被稱為「燒酒王國」的宮崎縣燒酒出貨量連續6年居日本第一，其中以都城市燒酒出貨量最多。當地擁有全日本營業額最多的燒酒大廠霧島酒造，也有當地歷史最久、經營120年的酒廠柳田酒造。
都城位於宮崎縣與鹿兒島縣交界，也是位於靈峰霧島山群東側都城盆地的中央，古代是一座大湖泊，現在柳田酒造燒酒的釀造大多靠100年至150年降下、淌流的雨水。
現年48歲的柳田酒造社長柳田正是家中的次男，從小喜歡玩機器，到東京讀大學、研究所是唸理工系，研究機械；畢業後在東京富士全錄公司研發部門工作5年，29歲那一年因父親生大病，與家人商量後，被賦予繼承家業的使命，返鄉釀酒，成為第5代當家。
原本在繁華東京當機械工程師的他返鄉繼承家業之初很不適應。去年底面對一群來訪的外籍媒體，柳田正說：「從東京返鄉，起初很不適應，每天守著酒廠，廠內安靜得都能聽到酒釀發酵的聲音。但也因孤單，有了更多思考的空間。」
要讓燒酒揚名國際的決心愈來愈強，喜歡研究機械的他於是改良蒸餾機，製造具獨創性的燒酒。
去年9月，他以麥燒酒「青鹿毛」產品首度參加西班牙國際酒類大賽CINVE燒酒單元獲最大獎Grand Gold，這款酒品帶有濃郁的烘焙麥香，風味獨特。參與比賽的不是在日本境內販售的酒精濃度25%，而是41%的燒酒。
近年來，九州的幾家燒酒業者組成團隊一起開拓海外市場，將燒酒銷往台灣、中國、歐美等地。旅居日本的美國人、有「燒酒大使」之稱的Stephen Lymanraira在美國辦品酒會，柳田正就帶著燒酒讓大家試喝、做介紹。
柳田正面對外籍媒體，拿起用九州產「西之星」品種的二條大麥、使用酵母K-2（鹿兒島2號酵母）製成、品名為「柳田」的酒說，這和海外人士喝的威士忌一樣，是在木桶中陳放過的酒，但「柳田」這款燒酒是陳放在日本水楢木桶中熟成，酒精濃度約40%。
柳田正最想向海外推廣的是柳田酒造1902年創業以來就一直製售的芋（甘薯）燒酒「母智丘 千本櫻」（簡稱千本櫻）。
1978年柳田酒造第4代當家柳田勳40歲時，面臨經營規模龐大的芋燒酒業者，彷彿小蝦米遇上大鯨魚一般，於是停止製售芋燒酒「千本櫻」，改為製售麥燒酒。品名「駒」的麥燒酒是日本最早被製成商品的大麥100%燒酒，是以大麥為原料，進行低溫蒸餾、獨特的濾過、熟成技術製成，帶有蘋果香。
柳田正返鄉繼承家業後，心懷讓「千本櫻」重出江湖的夢想。直到2013年、時隔35年「千本櫻」再度問世，成為媒體報導焦點。
柳田正說，雖然父親希望他能遵從傳統方法製酒，但他認為維護傳統雖重要，還需有自己的特色，因此改良蒸餾器等、分析海外餐飲文化，期待讓燒酒進化。他認為，在日本的人氣品牌直接外銷未必行得通，日本製酒業界有必要努力挖掘歐美酒吧的需求。
他注意到海外人士喜歡在餐後獨飲蒸餾酒，因此配合這樣的餐飲習慣開發商品。2020年起，出口燒酒「櫻子」到義大利，主要是意識到義大利酒吧的需求，酒精接近40度，適合調製雞尾酒。
櫻子是柳田正的獨生女，現年12歲，未來是柳田酒造的第6代當家。柳田正對於女兒將來率領柳田酒造走向國際懷有很大的期待，安排女兒從小唸英文，而且廠內安裝安全性更高的設備，以便女性也能安心工作。
日本的燒酒行業與傳統產業一樣，面臨後繼無人、少子化造成的消費低迷等的困境，如果不積極發展海外市場難以為繼。
柳田正說，燒酒商品有個弱點，就是大多數燒酒的裝瓶尺寸及標籤讓人感覺「俗氣」。相對於世界上的蒸餾酒，很多調酒師不喜歡把日本燒酒擺在酒櫃上，大多放在腳旁低處。不過，現在有些酒廠積極做改變。
日本約15年前曾掀起一股燒酒熱，在日本境內的出貨量高於日本酒。但因人口減少、酒類的選項增加等因素，喝燒酒的年輕人漸減。2020年開始受到疫情影響，燒酒生意雪上加霜。
受到疫情影響，柳田酒造2020年3至4月在日本境內的銷售額比前一年減少約4成，甚至一度暫停出口；同年5月重啟出口，現在外銷至台灣、中國、歐美等10幾國。（編輯：馮昭）1110216
禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。