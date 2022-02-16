日本宮崎縣燒酒王國 百年酒廠立志攻海外市場

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日本宮崎縣都城市燒酒老酒廠柳田酒造社長柳田正積極開拓海外市場。原本在繁華的東京當機械工程師的他29歲那年返鄉繼承家業釀酒。（飲酒過量有礙健康；未成年請勿飲酒；酒後勿開車）中央社記者楊明珠宮崎攝 111年2月16日

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本內閣府2012年將燒酒與日本酒同列為「國酒」，燒酒是東亞傳統蒸餾酒的一類。宮崎縣都城市一家百年燒酒老酒廠與九州的幾家燒酒業者組成團隊，正在積極開拓海外市場。

日本產威士忌出口額2010年是17億日圓（約新台幣4.2億元），2019年增至195億日圓；燒酒約15億日圓，維持持平。日本燒酒在海外的人氣尚未擴大，日本政府2020年11月訂出的擴大出口戰略重點項目列入燒酒，目標在2025年前燒酒出口額達40億日圓。

被稱為「燒酒王國」的宮崎縣燒酒出貨量連續6年居日本第一，其中以都城市燒酒出貨量最多。當地擁有全日本營業額最多的燒酒大廠霧島酒造，也有當地歷史最久、經營120年的酒廠柳田酒造。

都城位於宮崎縣與鹿兒島縣交界，也是位於靈峰霧島山群東側都城盆地的中央，古代是一座大湖泊，現在柳田酒造燒酒的釀造大多靠100年至150年降下、淌流的雨水。

現年48歲的柳田酒造社長柳田正是家中的次男，從小喜歡玩機器，到東京讀大學、研究所是唸理工系，研究機械；畢業後在東京富士全錄公司研發部門工作5年，29歲那一年因父親生大病，與家人商量後，被賦予繼承家業的使命，返鄉釀酒，成為第5代當家。

原本在繁華東京當機械工程師的他返鄉繼承家業之初很不適應。去年底面對一群來訪的外籍媒體，柳田正說：「從東京返鄉，起初很不適應，每天守著酒廠，廠內安靜得都能聽到酒釀發酵的聲音。但也因孤單，有了更多思考的空間。」

要讓燒酒揚名國際的決心愈來愈強，喜歡研究機械的他於是改良蒸餾機，製造具獨創性的燒酒。

去年9月，他以麥燒酒「青鹿毛」產品首度參加西班牙國際酒類大賽CINVE燒酒單元獲最大獎Grand Gold，這款酒品帶有濃郁的烘焙麥香，風味獨特。參與比賽的不是在日本境內販售的酒精濃度25%，而是41%的燒酒。

近年來，九州的幾家燒酒業者組成團隊一起開拓海外市場，將燒酒銷往台灣、中國、歐美等地。旅居日本的美國人、有「燒酒大使」之稱的Stephen Lymanraira在美國辦品酒會，柳田正就帶著燒酒讓大家試喝、做介紹。

柳田正面對外籍媒體，拿起用九州產「西之星」品種的二條大麥、使用酵母K-2（鹿兒島2號酵母）製成、品名為「柳田」的酒說，這和海外人士喝的威士忌一樣，是在木桶中陳放過的酒，但「柳田」這款燒酒是陳放在日本水楢木桶中熟成，酒精濃度約40%。

柳田正最想向海外推廣的是柳田酒造1902年創業以來就一直製售的芋（甘薯）燒酒「母智丘 千本櫻」（簡稱千本櫻）。

1978年柳田酒造第4代當家柳田勳40歲時，面臨經營規模龐大的芋燒酒業者，彷彿小蝦米遇上大鯨魚一般，於是停止製售芋燒酒「千本櫻」，改為製售麥燒酒。品名「駒」的麥燒酒是日本最早被製成商品的大麥100%燒酒，是以大麥為原料，進行低溫蒸餾、獨特的濾過、熟成技術製成，帶有蘋果香。

柳田正返鄉繼承家業後，心懷讓「千本櫻」重出江湖的夢想。直到2013年、時隔35年「千本櫻」再度問世，成為媒體報導焦點。

柳田正說，雖然父親希望他能遵從傳統方法製酒，但他認為維護傳統雖重要，還需有自己的特色，因此改良蒸餾器等、分析海外餐飲文化，期待讓燒酒進化。他認為，在日本的人氣品牌直接外銷未必行得通，日本製酒業界有必要努力挖掘歐美酒吧的需求。

他注意到海外人士喜歡在餐後獨飲蒸餾酒，因此配合這樣的餐飲習慣開發商品。2020年起，出口燒酒「櫻子」到義大利，主要是意識到義大利酒吧的需求，酒精接近40度，適合調製雞尾酒。

櫻子是柳田正的獨生女，現年12歲，未來是柳田酒造的第6代當家。柳田正對於女兒將來率領柳田酒造走向國際懷有很大的期待，安排女兒從小唸英文，而且廠內安裝安全性更高的設備，以便女性也能安心工作。

日本的燒酒行業與傳統產業一樣，面臨後繼無人、少子化造成的消費低迷等的困境，如果不積極發展海外市場難以為繼。

柳田正說，燒酒商品有個弱點，就是大多數燒酒的裝瓶尺寸及標籤讓人感覺「俗氣」。相對於世界上的蒸餾酒，很多調酒師不喜歡把日本燒酒擺在酒櫃上，大多放在腳旁低處。不過，現在有些酒廠積極做改變。

日本約15年前曾掀起一股燒酒熱，在日本境內的出貨量高於日本酒。但因人口減少、酒類的選項增加等因素，喝燒酒的年輕人漸減。2020年開始受到疫情影響，燒酒生意雪上加霜。

受到疫情影響，柳田酒造2020年3至4月在日本境內的銷售額比前一年減少約4成，甚至一度暫停出口；同年5月重啟出口，現在外銷至台灣、中國、歐美等10幾國。（編輯：馮昭）1110216

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日本宮崎縣被稱為「燒酒王國」，宮崎縣燒酒種類多，出貨量連續6年居日本第一，其中以都城市燒酒出貨量最多。（飲酒過量有礙健康；未成年請勿飲酒；酒後勿開車）中央社記者楊明珠宮崎攝 111年2月16日

日本宮崎縣都城市燒酒老酒廠柳田酒造第5代當家柳田正與九州的幾家燒酒業者組成團隊一起開拓海外市場，將燒酒銷往台灣、中國、歐美等地。（飲酒過量有礙健康；未成年請勿飲酒；酒後勿開車）中央社記者楊明珠宮崎攝 111年2月16日

日本宮崎縣都城市柳田酒造第5代當家柳田正說，都城位於靈峰霧島山群東側都城盆地的中央，特色是地下水，現在柳田酒造燒酒的釀造大多靠100年至150年降下、淌流的雨水。（飲酒過量有礙健康；未成年請勿飲酒；酒後勿開車）中央社記者楊明珠宮崎攝 111年2月16日