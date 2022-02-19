烏克蘭總統擬赴德 拜登質疑此刻出國是否明智

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基預定19日赴德國會晤西方領袖，也料將與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會談，但美國總統拜登今天質疑澤倫斯基現下出國是否「明智選擇」。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，在記者會上被問到關於澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）打算本週末參加慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），此時出國是否明智一事時，拜登說這要由澤倫斯基來判斷。

他說：「在尋求外交解決方案時，這可能會是明智選擇，但一切由他決定。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）19日將親自視察俄烏邊境沿線地區的大型軍事演習，此舉進一步升高緊張局勢。拜登今天表示，蒲亭已決定要在近日入侵烏克蘭。

但拜登沒把話說絕，未排除外交解決方案可能性。

拜登今天在白宮表示，俄羅斯可以在兩者之間做出選擇，「一是開戰並吃足一切苦頭；另一是尋求外交解決，為所有人創造未來」。

烏克蘭東部發生砲擊事件，加上烏東親俄分離主義分子今天要求居民撤離，讓緊張局勢進一步升溫。俄羅斯克里姆林宮依舊表示不打算攻擊烏克蘭。

根據拜登說法，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日將在歐洲會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

拜登再度排除派美軍到烏克蘭的可能性，但他的政府重申會對莫斯科當局祭出制裁，使其付出慘重代價，且俄國將遭到國際社會唾棄。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110219