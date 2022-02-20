COVID-19全球最新情報2/20

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香港COVID-19疫情惡化。圖為港島灣仔一個運動場被改為臨時檢測站，18日中午大批市民排隊檢測。（中央社檔案照片）

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（中央社台北20日電）香港COVID-19疫情嚴峻，港府考慮改建郵輪碼頭、閒置體育場以建置輕症病人隔離設施。日本研究顯示，前兩劑接種輝瑞疫苗、第3劑混打莫德納疫苗的民眾，體內抗體值較第3劑仍接種輝瑞來得高，但出現副作用比率也較高。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間20日上午7時，全球至少587萬9709人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億2267萬8032人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心宣布19日宗教協會群聚再增4例、累計28人染疫，另有1名新北防疫旅館護理師染疫、感染源待釐清；另比對桃機航警序列與印尼境外移入個案相符，確認找到感染源。

教育部19日晚間更新確診學生案例統計，在農曆年後首見「加零」，總數維持1107例。

● 中國

官方19日公布，中國大陸新增80例COVID-19本土確診，其中內蒙古疫情急速升高，占了46例（前一日22例）；另有57例境外移入病例。

中國大陸多地遭Omicron入侵，許多人已打3劑COVID-19國產滅活疫苗仍染疫。中國國家衛健委官員19日宣布，已開始部署疫苗混打，供18歲以上、第2劑滿6個月的目標人群選擇。

中國大陸多地遭Omicron入侵，許多人已打3劑國產滅活疫苗仍染疫。中國國家衛健委官員19日宣布，已開始部署疫苗混打。圖為12日，內蒙古呼和浩特市爆發本土疫情，一名男童接種疫苗。（中新社提供）中央社 111年2月19日

● 香港

香港COVID-19疫情持續嚴峻，19日新增6063例確診，又有15人染疫死亡，官方指死亡案例多未接種疫苗。為因應大量病患，港府考慮改建郵輪碼頭、閒置體育場以建置輕症病人隔離設施。

綜合香港01、香港電台等港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君19日下午在記者會通報，19日增加6063例確診，其中4例為境外移入，其餘都是本土病例。

中國國家主席習近平指示全力協助香港抗疫後，北京中央支援在港興建的社區隔離及治療設施（方艙醫院），19日下午舉行動土儀式，將提供1萬個單位。第2批援港醫療防疫工作隊19日也已抵達。

香港疫情持續嚴峻衝擊醫療量能，病患冒著低溫在室外等候入院。（美聯社）

● 日本

日本東京都19日新增1萬3516例COVID-19確診病例，較上週六略為增加，另新增27例死亡病例，創當地今年單日新高紀錄。大阪府19日也新增逾萬例確診病例，疫情仍無降溫跡象。

日本境內COVID-19疫情延燒，東京都及大阪府為避免高重症風險的高齡者等人士染疫，已分別採取籲請避免外出等相關對策因應。

日本厚生勞動省研究小組公布第3劑疫苗混打調查結果顯示，前兩劑接種輝瑞疫苗、第3劑混打莫德納疫苗的民眾，體內抗體值較第3劑仍接種輝瑞來得高，但出現副作用比率也較高。

● 韓國

韓國媒體報導，海外旅遊是許多人喜愛的放鬆舒壓方式，但在疫情肆虐下變得難以進行。業者統計，名牌等消費品及彩券去年銷售額因受到報復性消費帶動，業績上漲。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部19日通報，截至當天零時，COVID-19確診病例新增10萬2211例，累計確診185萬8009例。

單日新增病例較前一天減少7620例，但較一週前增加1.9倍，較兩週前增加2.8倍，連續兩天超過10萬例。

當天新增71例死亡病例，累計7354例，平均致死率0.4%。

疫情下活動受限，帶動名牌及彩券消費成長，圖為韓國民眾排隊購買彩券。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年2月19日

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲準備於21日迎接兩年來的首批國際遊客。

路透社報導，澳洲2020年3月鎖國，並於2021年11月逐步開放邊界，首先允許澳洲人旅行，接著國際學生和勞工，如今再歡迎一般遊客。

澳洲過去聚焦「清零」，如今拜疫苗覆蓋率高之賜，重症和住院率雙降，而得以改採與病毒共存政策。

當地19日通報新增43起COVID-19死亡病例，多出現在新南威爾斯州、維多利亞州和昆士蘭州，這幾處每天仍看到數千例以上的確診。

※ 歐洲

● 英國

英國19日通報境內新增3萬4377人確診感染COVID-19，另新增128人於確診28天內病故，累計染疫不治增至16萬507例。

繼在今年年初爆發一波Omicron變異株肆虐疫情後，英國境內新增確診及染疫不治病例持續下降。

路透社報導，過去7天新增確診病例，較前一週減少24.6%；染疫病故則較前一週下滑22.5%。

● 義大利

義大利衛生部表示，境內19日通報新增5萬534人確診感染COVID-19，較前一天的5萬3662人染疫減少，此外新增COVID-19相關死亡252例，也較前一天的314死減少。

自2020年2月爆發疫情以來，義大利境內累計15萬2848人染疫不治，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球則排名第8高。截至目前境內累計通報確診1240萬例。

染疫住院病患（不包括加護病房收治的重症患者）19日減至1萬3387人，前一天為1萬3948人。

加護病房收治的重症患者今天新增76人，前一天為新增52人，收治病患總數減至953人，前一天則為987人。

※ 美洲

● 美國

「華爾街日報」19日報導，據熟悉內情的消息來源指出，美國食品暨藥物管理局（FDA）正研究於秋天授權第4劑COVID-19疫苗的可能性。

華爾街日報報導說，美國FDA正在審查數據，以授權輝瑞/BNT以及莫德納的mRNA疫苗做為第2劑加強針。

而總統拜登18日表示，鑑於COVID-19持續威脅公共衛生，美國自2020年3月宣布的全國緊急狀態會於今年3月1日過後延長實施。

拜登表示，COVID-19在美奪走超過90萬條人命的事實，凸顯聯邦政府應傾盡「全部量能」抗疫的必要性。

● 加拿大

反對COVID-19防疫措施的加拿大群眾在首都渥太華示威已3週，18日繼續與奉命清場的警方對峙。當局表示，截至18日晚至少有100人被捕，罪名多為鬧事。（編輯：陳正健/核稿：蔡佳敏）1110220