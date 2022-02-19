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疫情10/300

東京新增近1.4萬例 單日27死創今年以來新高

2022/2/19 18:16（2/19 19:04 更新）
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（中央社東京19日綜合外電報導）日本東京都今天新增1萬3516例COVID-19確診病例，較上週六略為增加，另新增27例死亡病例，創當地今年單日新高紀錄。大阪府今天也新增逾萬例確診病例，疫情仍無降溫跡象。

日本富士新聞網自行統計，截至今天傍晚5時30分止，日本全境已新增逾7萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，及186例死亡病例。

日本政府厚生勞動省表示，截至本月18日止，全境重症患者數1480人，雖然較17日減少2人，但仍是連續5天超過1400人。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬3516例確診病例，另新增創今年新高紀錄的單日27例死亡病例。

東京都今天新增確診病例較上週六增加1751例，時隔11天再度高於上週同日。目前重症患者數較18日增加7人，總數87人。

大阪府今天新增1萬2451例確診病例及31例死亡病例，至今累計確診病例數57萬5750例，包括3579例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110219

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