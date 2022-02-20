澳洲軍機遭中艦艇雷射光束照射 朝野一致抨擊北京

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澳洲軍機近日遭中國海軍艦艇以雷射光束照射，澳洲總理莫里森（圖）和在野的工黨領袖皆強烈譴責中國。（圖取自facebook.com/scottmorrisonmp）

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（中央社記者丘德真雪梨20日專電）澳洲軍機近日遭中國海軍艦艇以雷射光束照射，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和在野的工黨領袖艾班尼斯今天均表示，澳洲強烈譴責中國所採取的恐嚇行為。

澳洲國防部昨天證實，一架澳洲P-8A「海神式」巡邏機（P-8A Poseidon）17日飛臨北部機場的進場跑道上空時，遭到一艘中國海軍艦艇以雷射光束照射，機身被照亮，人命安全也遭危及。

澳洲人報（The Australian）網站今天報導，莫里森及最大反對黨工黨（Labor）領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）一致抨擊中國軍方的行為。

莫里森說，中國在未被挑釁和沒有依據的情況下作出「恐嚇行為」，造成澳洲人命安全受到威脅。

莫里森認為，中國政府需要解釋，為何中國軍艦在澳洲的專屬經濟區（Exclusive Economic Zone）內做出如此危險的行為。

莫里森說：「澳洲絕不接受這種恐嚇的行為。」

艾班尼斯則呼籲，針對中國的行為，澳洲政府應該要發表「盡可能最強烈的聲明」。

艾班尼斯認為，自從2013以來，中國變了很多。他說，中國艦艇雷射光束照射澳洲軍機的事件反映出中國目前的行為比過往更具有侵略性。

艾班尼斯強調，不論是任何人領導澳洲政府，都需要面對應付中國的艱鉅任務。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）今天表示，澳洲必須以強硬姿態回應中國的脅迫、霸凌和恐嚇。他強調，澳洲政府致力維護國家安全，保障澳洲免受威脅和恐嚇。（編輯：郭中翰）1110220