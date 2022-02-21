俄烏情勢緊張 歐盟指烏克蘭感受威脅但不恐慌

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電）歐洲聯盟今天舉行外長會議，俄羅斯與烏克蘭情勢成討論焦點，歐盟外長波瑞爾被問到情勢是否持續升溫時表示，烏克蘭外長未表現出緊張，此時烏克蘭感到威脅但並未恐慌。

歐盟今天舉行外長會議，邀請烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）參與，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）進入會場時，媒體詢問會給情勢愈來愈緊張的烏克蘭什麼建議。

波瑞爾聽完問題後帶著笑意說，沒看到庫列巴緊張，如同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）所說，最大的敵人是陷入恐慌，烏克蘭此時沒有處於恐慌情況，當然他們會擔心也感受到威脅，但是並不緊張。

他表示，昨晚與庫列巴會面並共進晚餐，長時間討論目前情勢，歐盟成員國保證會在最關鍵的時刻支持烏克蘭。

至於烏克蘭方面一再呼籲西方國家制裁俄羅斯，庫列巴近日在德國慕尼黑（Munich）安全會議上也呼籲西方，「是時候以行動實施制裁俄國，至少是部分制裁，現在就實施」。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）20日表示，俄羅斯若入侵烏克蘭將被切斷與國際金融市場聯繫，也無法取得重要的出口商品之後，波瑞爾今天則表示歐盟準備好制裁，但不是現在。

他說，當時機成熟時歐盟會召開一次特別會議，以通過制裁，但大家現在正為不希望到來的那一刻努力中。（編輯：林治平）1110221