火氣球掉在聖保羅國際機場 幸未釀嚴重事故

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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）昨天上午一個火氣球掉落在巴西聖保羅瓜魯柳斯國際機場停機坪、一架正在登機中，準備飛往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的客機附近，幸未損及機身或造成傷亡。

瓜魯柳斯（Guarulhos）國際機場聲明指出，儘管施放火氣球（balão）在巴西是一種犯罪行為，但這種作法很常見。機場管理公司在2020年發現超過33起施放火氣球事件，2021年44起。

在網路上流傳的照片中，可以看到火氣球上有巴西SBT電視台台徽和圖像，但電視台聲稱與施放火氣球事件無任何關聯，並聲明強調「電視台不支持施放火氣球，希望當局追究此事的責任」。

根據巴西環境犯罪法第42條，製造、銷售、運輸和施放火氣球，均屬犯罪行為，違規者可被處1至3年監禁或罰款。

空中安全專家蘇薩（Lito Sousa）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）訪問指出，正在起飛或降落的飛機一旦和火氣球碰撞，若物體被吸入引擎，可能導致引擎完全故障，被迫緊急著陸，增加機場飛航安全的風險。（編輯：韋樞）1110222