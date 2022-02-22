烏克蘭危機升溫 布林肯王毅通話談俄國侵略

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（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）俄羅斯總統蒲亭今天宣布承認烏克蘭東部兩區獨立，俄烏危機升級。美國國務卿布林肯今天再度與中國外交部長王毅通話，討論俄羅斯與烏克蘭緊張局勢，強調維繫烏國主權的重要性。

蒲亭（Vladimir Putin）今天正式承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）地區為獨立實體，並派遣部隊以「維和人員」身分進入當地，加深西方國家憂慮。

美國總統拜登（Joe Biden）迅速對剛獲俄國承認的烏東區域祭出制裁，禁止美國人在兩地進行投資、貿易與融資往來。拜登也相繼與烏克蘭總統澤倫斯基（Voldymyr Zelensky）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通話，商討俄烏情勢與下一步作為。

在外長層級，布林肯（Antony Blinken）今天則與王毅進行通話，討論俄羅斯對烏克蘭的侵略及北韓情勢，盼中方發揮影響力，協助以外交方式緩解俄烏危機。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）晚間發出的通話摘要，布林肯在電話中強調，維繫烏克蘭主權與領土完整的重要性。布林肯與王毅1月26日也曾通話，談及俄烏情勢；布林肯當時強調，俄羅斯對烏克蘭步步進逼，威脅全球安全與經濟。

因應俄烏情勢升高，布林肯22日將在國務院與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會晤。據了解，兩人會後將共同召開記者會。（編輯：周永捷）1110222