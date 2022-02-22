烏克蘭危機再升級 中國於安理會呼籲保持克制

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（中央社台北22日電）烏克蘭危機在俄羅斯承認烏東兩個分離地區獨立地位並駐軍後再次升級。中國駐聯合國代表張軍今天在安全理事會中呼籲各方克制，避免可能加劇緊張局勢的行動，繼續對話協商。

聯合國安理會今天就烏克蘭情勢召開緊急會議。中國官媒人民日報app報導，中國常駐聯合國大使張軍在會中表示，中國高度關注烏克蘭局勢的最新發展，已在安理會前2次會議上全面闡述立場。

張軍說，當前情勢下，有關各方都要保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。中國歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力，呼籲有關各方繼續開展對話協商，在平等和相互尊重的基礎上尋求解決彼此關切的合理方案。

張軍又指，烏克蘭局勢發展到目前狀況，「是一系列複雜因素共同作用的結果」。「中國一貫按照事情本身的是非曲直決定自身立場」，主張各國依聯合國憲章的宗旨及原則，和平解決國際爭端。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日承認烏克蘭東部兩個分離共和國：頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）的獨立實體，隨後派俄軍以「維和人員」身分進入這兩區，讓持續數月的烏克蘭危機再度升級。（編輯：沈朋達/陳沛冰）1110222