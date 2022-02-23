法國外長：蒲亭欲「否定」烏克蘭主權國家地位

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（中央社柏林23日綜合外電報導）法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不再接受烏克蘭在國際法中的獨立地位。

勒德里安在柏林和德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會談後告訴媒體：「蒲亭在他（21日）的演說中，某種意義上宣告否定烏克蘭是一個主權國家。」

勒德里安表示，蒲亭決定承認烏克蘭兩個分離主義分子控制的地區是獨立實體，帶有「修正主義」的意味，企圖「重塑歷史」。

「大致來說，他未信守承諾，無論是公開或私下，無論是對馬克宏總統（Emmanuel Macron）或對蕭茲總理（Olaf Scholz）。」他指的是法國總統和德國總理。

「何時或怎樣我們才能相信蒲亭總統所說的話？我不清楚是否有人知道。」

在被問及俄羅斯全面入侵可能性時，勒德里安說，在「14萬（俄羅斯）大軍」集結在烏克蘭邊界的情況下，「任何情況都可能，包括最糟的」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110223