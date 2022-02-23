更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
烏克蘭危機
新聞專題
烏克蘭危機2/300

法國外長：蒲亭欲「否定」烏克蘭主權國家地位

2022/2/23 22:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林23日綜合外電報導）法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不再接受烏克蘭在國際法中的獨立地位。

勒德里安在柏林和德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會談後告訴媒體：「蒲亭在他（21日）的演說中，某種意義上宣告否定烏克蘭是一個主權國家。」

勒德里安表示，蒲亭決定承認烏克蘭兩個分離主義分子控制的地區是獨立實體，帶有「修正主義」的意味，企圖「重塑歷史」。

「大致來說，他未信守承諾，無論是公開或私下，無論是對馬克宏總統（Emmanuel Macron）或對蕭茲總理（Olaf Scholz）。」他指的是法國總統和德國總理。

「何時或怎樣我們才能相信蒲亭總統所說的話？我不清楚是否有人知道。」

在被問及俄羅斯全面入侵可能性時，勒德里安說，在「14萬（俄羅斯）大軍」集結在烏克蘭邊界的情況下，「任何情況都可能，包括最糟的」。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀