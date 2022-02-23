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烏克蘭危機
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烏克蘭危機2/300

拜登首波制裁威力引質疑 官員：只是起手式

2022/2/23 18:24（2/23 18:29 更新）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統拜登針對俄羅斯入侵烏克蘭宣布首波制裁後，威力是否夠大引發質疑，市場則反應平淡。美方官員表示，這只是拜登政府的起手式，若俄國持續入侵，將會加大制裁力道。

彭博社（Bloomberg）報導，由於美方的回應是否足以制止克里姆林宮（Kremlin）發動更大規模的攻擊引發質疑，白宮官員昨天下午一直試圖為謹慎的制裁措施辯解。

白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）告訴記者：「入侵已開始，這是我們回應的起手式。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，若是烏克蘭接受俄方要求，包括承認俄國對克里米亞的主權，以及放棄加入北大西洋公約組織（NATO），這場危機就可以化解。

美國股票期貨和亞洲股市今天上漲，顯示投資者也認為美國的首波製裁措施影響有限。

拜登（Joe Biden）宣布首波制裁措施後，投資人對於黃金等傳統避險資產的需求也減緩，布倫特原油價格則持穩在每桶97美元左右。北海布倫特原油（Brent North Sea）價格昨天曾逼近每桶100美元，部分原因是市場擔憂俄羅斯可能切斷供應。

投資者得知制裁的細節後，歐洲股市即止跌回升，俄國貨幣盧布也止住跌勢。

俄羅斯原本可藉由北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）強化對於歐洲能源產業的控制，不過德國宣布中止對這條管線的認證，可說是最具影響力的制裁措施，並使得這項耗資110億美元的計畫陷入危險。

辛赫採取不尋常的做法，列舉一旦俄羅斯進一步行動時美國將採取的若干具體措施。他表示，拜登政府「準備啟動制裁俄羅斯兩家最大的金融機構，他們共持有將近7500億美元的資產」。

如果俄羅斯持續入侵，白宮另已準備更多制裁措施，除了將重創俄羅斯國營聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和俄羅斯國有開發銀行（VEB），還將與諸多盟友與合作夥伴協調執行出口管制措施等。

曾任美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）主任高級顧問的專家歐圖爾（Brian O'Toole）說，拜登的制裁措施將「逐漸加大力道」。

他說：「我們必須拭目以待，看看美國是否會依承諾針對進一步侵略加大制裁力道。目前我擔心蒲亭可能認為西方沒勇氣堅持到底。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110223

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