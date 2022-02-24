紐約百年地鐵防落軌意外 3站將加裝月台門

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紐約地鐵發生亞裔女性遭推落軌道喪命事件後，決定在3個車站測試加裝月台門，包括繁忙的時報廣場站。圖為時報廣場站7號線月台。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年2月24日

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）擁有百年歷史的紐約地鐵全線沒有月台門，一名亞裔女性遭推落軌道喪命一個多月後，主管機關終於改變態度，決定在3個地鐵站測試加裝月台門，包括繁忙的時報廣場站。

今年1月15日，40歲的高慧民（Michelle Alyssa Go）在時報廣場站月台等車時被一名遊民推落軌道，遭進站列車輾斃，在反亞裔仇恨犯罪猖獗之際掀起全美關注。紐約地鐵安全堪慮，不利擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後乘客銳減的陰影。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）為此下令加派警力在地鐵站內巡邏，曼哈頓區長李文（Mark Levine）與多名市議員則致函負責地鐵營運的紐約大都會運輸局（MTA），敦促加裝月台門。

MTA執行長李柏（Janno Lieber）原本以紐約地鐵「特殊複雜性」為由婉拒這項建議，如今態度明顯轉變。

李柏今天接受媒體訪問時說，紐約地鐵將展開試點計畫，在時報廣場站7號線、皇后區甘迺迪機場站E線、曼哈頓第三大道站L線加裝月台門。

紐約地鐵1904年通車，目前有472個車站，是全球規模最大的地鐵系統之一，也是紐約客通勤倚重的交通工具。但紐約地鐵年久失修、服務不穩定，為人詬病多時，在3個站測試加裝月台門看似一小步，就與時俱進而言可說是一大步。

台灣多座城市的捷運都有月台門，鄰近的東京、香港、新加坡地鐵，甚至歐洲歷史悠久的倫敦、巴黎地鐵部分車站也都有加裝月台門。美國算是異數，多數城市的地鐵都沒有月台門設計。

MTA曾研議為紐約地鐵加裝月台門，但高層眼見成本高昂、車站老舊拉高工程難度而卻步。

2020年春季COVID-19大流行後，紐約地鐵因上班族居家辦公而流失大量乘客，公共安全問題逐漸浮上檯面。根據MTA，2021年發生1267起乘客落軌事件，較2019年激增19%；其中200人遭進站列車撞擊，68人喪命。

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多數落軌事件是民眾蓄意所為，動機包括企圖輕生、撿拾物品、抄捷徑到對向月台。但根據紐約市警局，2021年有30人遭旁人從月台推下軌道，比2019年多10人。

不過，MTA評估紐約地鐵僅1/4車站可加裝月台門，李柏與其他運輸官員因而選擇試點計畫。李柏說，3個車站加裝月台門估計耗資逾1億美元（約新台幣27.9億元），就算克服財務與工程等挑戰，也難以在2024年前完工。（編輯：周永捷）1110224