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洛杉磯放寬防疫規定 出示疫苗證明可免戴口罩

2022/2/24 09:28
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（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）隨著最近一波Omicron變異株帶來的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，美國洛杉磯今天宣布，本週將取消室內口罩規定，只要出示疫苗證明，就不必強制戴口罩。

洛杉磯郡衛生局今天發布聲明指出，郡內COVID-19疫情趨緩，當局決定減少強制性的防疫措施，從25日起在室內場所，只要完整接種疫苗或出示陰性證明，居民進入室內空間可以免戴口罩。

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加州衛生官員已經在上週宣布，除了學校以外，加州取消在室內強制戴口罩的規定。洛杉磯郡作為加州少數維持口罩規定的行政區，如今也將跟進加州及全美國的腳步。取消口罩規定目前是全美趨勢。

全美各州正在陸續放寬防疫措施，到3月底為止，除了防疫最嚴格的夏威夷州之外，各州可望全數取消室內強制戴口罩的規定。媒體指出，這將是2020年初COVID-19疫情在美國爆發以來，美國人抗疫歷程中最新一個防疫觀念的轉變。（編輯：高照芬）1110224

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