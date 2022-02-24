歐盟：俄侵烏克蘭陷入空前孤立 將予最嚴厲制裁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，俄羅斯因為進攻烏克蘭而陷入「前所未見的孤立」，將遭到歐盟歷來「最嚴厲的制裁」。

波瑞爾發表聲明說：「問題不在於歐盟，也不在於外交權力遊戲，這攸關生死，這關係到全球的前途。」

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，今天稍晚歐盟緊急高峰會所將通過的新制裁措施，「將削弱俄國經濟基礎和現代化的能力」。

她說，此次「大規模」制裁「將針對俄國經濟的戰略性產業，作法是阻止這些產業取得關鍵技術和市場」，並「凍結在歐盟的俄國資產，阻止俄國銀行進出歐洲金融市場」。

她說，在昨天俄國總統蒲亭準備進攻烏克蘭時，已對俄實施首輪制裁，目前全套制裁措施將與歐盟的夥伴和盟邦進行協調。

「這些制裁的用意是要對俄國當局的利益和籌措戰爭經費的能力施加沉重打擊。」

她表示，俄軍已經「入侵烏克蘭」，跨越了西方國家警告將招致嚴厲制裁的門檻。

波瑞爾說：「這是歐洲自二次大戰結束以來，最黑暗的時刻之一。」

他說，身為一大核武強權的俄國進攻親西方的鄰國烏克蘭，「不只是對國際法最嚴重的侵犯，也是對人類共存基本原則的侵犯」。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110224