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俄羅斯入侵烏克蘭 巴西副總統：堪比納粹

2022/2/25 08:21
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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，巴西外交部呼籲立即停止敵對行動，展開外交談判。巴西副總統則將俄羅斯的行動比做納粹主義，呼籲西方應採取更多「重大」行動。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天在電視上發表聲明後，俄羅斯軍隊即對烏克蘭領土發動攻擊。

在烏克蘭邊境危機爆發之前，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）才剛訪問俄羅斯，在莫斯科與蒲亭會面，當時波索納洛還說「巴西與俄羅斯團結一致」，並且相信「蒲亭會尋求和平。」

巴西環球電台「今日新聞」（Jornal Hoje）政治評論家薩迪（Andréia Sadi）指出，巴西外交官因擔心波索納洛的意識形態，主張讓外交部長佛蘭薩（Carlos França）負責巴西官方反應。

巴西外交官的主要擔憂是，波索納洛決定取悅他的支持者，並重複他的偶像、前美國總統川普（Donald Trump）說的話，稱「蒲亭為天才。」事實上，波索納洛也的確沒有就俄羅斯軍隊入侵烏克蘭做出任何反應。

反倒是巴西副總統莫勞（Hamilton Mourão）的反應較激烈，將俄羅斯在烏克蘭的行動與1930至1940年間，獨裁者希特勒領導的德國納粹行動相比。

巴西「環球日報」（O Globo）引述莫勞的話：「如果西方國家袖手旁觀讓烏克蘭倒下，那麼保加利亞將是下一個，然後是波羅的海國家，以此類推，就像希特勒在1930年代所做的那樣。」

莫勞還倡議西方應對俄羅斯入侵採取更多「重大」行動，僅僅對俄羅斯實施經濟制裁是不夠的，因為蒲亭根本不尊重和平解決之道，就像伊拉克歷經20多年的經濟制裁，也是什麼都沒有改變，還有伊朗，也是類似情況。

此外，巴西外交部今天發布表聲明，內文未明確譴責俄羅斯的行動，但表示巴西「嚴重關切」該地區的軍事行動，並呼籲「立即停止敵對行動」。

外交部聲明指出，「巴西政府嚴重關注俄羅斯針對烏克蘭境內目標發動的軍事行動。巴西呼籲立即停止敵對行動並開始談判，在烏克蘭與俄國2015年於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）簽署停火協議的基礎上，以外交方式解決問題，並考慮到各方的合法安全利益和對民眾的保護」。

除了外交部發表聲明外，巴西駐烏克蘭首都基輔（Kyiv）大使館還對居住在烏克蘭的巴西人發布指導方針。巴西駐烏克蘭大使哈貝斯塔（Norton Rapesta）說，住在受衝突影響地區的巴西人將被疏散。

大使館在官網上通知居住在烏克蘭的巴西人離開烏克蘭，前往西邊的其他國家，避開靠近軍事設施和發電站，因為這些地點是俄羅斯襲擊的潛在目標。（編輯：周永捷）1110225

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