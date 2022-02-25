蒲亭好友 德前總理施洛德籲停戰但避談入侵

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（中央社記者林育立柏林24日專電）與俄國總統蒲亭私交良好的德國前總理施洛德，今天呼籲俄國停止對烏克蘭的攻擊，不過他避談「入侵」，並警告歐洲的制裁不能切斷與俄國的聯繫。

施洛德（Gerhard Schröder）表示，俄國領導人有責任，讓戰爭和人民所受的痛苦盡快結束。俄羅斯的安全利益不能合理化武力的使用，不過他也批評西方和俄國在雙邊關係上都有犯錯。

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施洛德在聲明中刻意避談「攻擊」和「入侵」，並警告歐盟對俄羅斯的制裁不能切斷與俄國的政治、經濟和公民社會聯繫，因為這是雙方和平對話的基礎。

施洛德總理任內與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）私交良好。2005年卸任後，施洛德在蒲亭的引介下，轉為國營的俄羅斯石油公司（Rosneft）服務，並主導興建連接德國的北溪天然氣管線（Nord Stream）。由於為俄羅斯利益代言，他在國內外經常受到批評。（編輯：高照芬）1110225