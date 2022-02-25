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烏克蘭總統發布新令：18至60歲男性公民禁止離境

2022/2/25 11:18（2/25 11:26 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基24日發布全國軍事動員令，命令18歲至60歲男性公民禁止離境，為期90天。圖為後備人員抵達部隊。（圖取自twitter.com/ArmedForcesUkr）
烏克蘭總統澤倫斯基24日發布全國軍事動員令，命令18歲至60歲男性公民禁止離境，為期90天。圖為後備人員抵達部隊。（圖取自twitter.com/ArmedForcesUkr）
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天發布全國軍事動員令，命令18歲至60歲男性公民禁止離境，為期90天。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基今晚簽署全面軍事動員令。他發表聲明指出，「為確保國家防禦，維持烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）和其他軍事編制的戰鬥和動員準備」，因此下令廣泛動員，範圍包括首都基輔和所有主要城市。

聲明說：「動員令在生效日起90天內實行。」

動員令內容包括「徵募新兵、後備役軍人，將他們交付給烏克蘭武裝部隊的軍事單位、機構以及其他國家安全部門」，並指示烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）在這段期間採取反間諜措施。

根據烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service），當局已禁止所有18至60歲的男性公民離境。聲明說，在烏克蘭實行戒嚴後，已實施臨時限制措施。

聲明說：「特別是禁止18至60歲的烏克蘭男性公民離開烏克蘭邊境。這項規定將在戒嚴期間持續有效。」

烏克蘭衛生部長李亞希科（Viktor Lyashko）表示，自俄國發動軍事入侵以來，至少造成57人喪命、169人受傷。

剛得知這項禁令的烏國24歲男子安德魯（Andrew）說：「我們會留在國內，我們不想離開。」他基於安全因素不願透露全名。

安德魯說：「我不能離開，因為最新消息是18至68歲公民…不得離境。我們會一直待在這，直到俄羅斯人回家去，因為留守家園對我們來說很重要，我們會和政府站在一起。」（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110225

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