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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

俄羅斯拿下車諾比 可經白俄長驅直入基輔斬首烏克蘭政府

2022/2/25 11:30（2/25 11:39 更新）
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烏克蘭24日表示，俄羅斯部隊已拿下車諾比核電廠（圖）廠址。（美聯社）
烏克蘭24日表示，俄羅斯部隊已拿下車諾比核電廠（圖）廠址。（美聯社）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）俄羅斯拿下車諾比（Chernobyl）廢棄核電廠廠址，便可從白俄羅斯以最短的距離進入烏克蘭首都基輔，斬首烏國政府，這讓車諾比成為俄烏惡戰之地。

俄羅斯和烏克蘭軍隊今天為控制車諾比核電廠而戰，該處1986年曾發生致命大火及爆炸意外，釀成全球最嚴重核災，這也是蘇聯瓦解的因素之一。事故發生後核電廠已廢棄，當地至今仍有輻射線。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）發推文說：「我們的戰士犧牲生命捍衛（車諾比），以免1986年的憾事重演。」車諾比廢棄核電廠隨後被俄羅斯軍隊奪下。

白宮今天表示，美國對俄羅斯入侵烏克蘭後，在車諾比核電廠挾持留守工作人員的報導感到憤怒。

但為什麼有人想要擁有周遭數英里的土地都被放射線汙染、且實際上已經廢棄的核電廠呢？

答案是地理位置。車諾比核電廠位於從白俄羅斯到烏克蘭首都基輔最近的路線上，從邏輯上來看，那也會是俄羅斯軍隊入侵烏克蘭時的進攻路線。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

談到奪取車諾比一事，西方軍事分析家表示，俄羅斯只是要1條從盟國、也是俄軍集結地白俄羅斯入侵基輔最近的路。

華盛頓智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的艾克頓（James Acton）說：「這是從A點到B點最快的方式。」

前美國陸軍參謀長基恩（Jack Keane）表示，車諾比「在軍事上沒有任何意義」，但它位在白俄羅斯到基輔最近的路線上；基輔是俄羅斯對烏克蘭政府執行「斬首」行動的目標。

車諾比核電廠位於烏克蘭首都基輔北部108公里處。其第4反應爐在1986年4月1次失敗的安全測試中爆炸，輻射氣雲吹遍歐洲大部分地區，甚至遠到美國東部。

艾克頓表示，俄羅斯今天拿下車諾比，不是為了保護它免於進一步受損，事實上烏克蘭仍在運作的4座核電廠，比車諾比還要危險；兩軍若是為了控制核電廠而爆發戰鬥，廠內有輻射性更強的核燃料，十分危險。

聯合國核子監管機構今天援引烏克蘭監管機關的話，稱烏克蘭境內現有4座核電廠仍在安全運作，車諾比留下的核廢料與和其他設施並未受到「破壞」。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110225

英國衛報影片顯示，車諾比核電廠附近出現軍車。影片來源：Guardian News
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