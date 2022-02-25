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俄羅斯入侵烏克蘭10/300

不滿蒲亭揮軍烏克蘭 俄羅斯和多國民眾上街抗議

2022/2/25 18:14
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（中央社紐約/東京24日綜合外電報導）抗議民眾今天出現在東京、特拉維夫和紐約等城市的廣場和俄羅斯大使館外，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。不過，1000多名試圖在俄羅斯這樣做的民眾被捕。

已知最早的抗議活動發生在美東時間今天凌晨1時左右的俄羅斯駐華盛頓大使館外，也就是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布他發動軍事行動的3個小時之後。

當地新聞報導，許多抗議民眾在華盛頓揮舞著烏克蘭國旗，高呼「遏止俄羅斯侵略」。

在倫敦，有數百名示威者聚集在唐寧街（Downing Street）10號首相官邸外，敦促英國採取更多行動。示威者中有許多烏克蘭人，有些人在哭泣。

在巴黎，一名示威者告訴路透社：「我覺得我們正處於整個世界都非常危險的時刻。」

在馬德里，曾獲得奧斯卡獎、今年再獲奧斯卡獎提名的哈維爾巴登（Javier Bardem）加入約100名抗議民眾行列，在俄羅斯大使館外示威。

在瑞士首都伯恩（Bern），有數百人聚集，他們拿著烏克蘭國旗，高喊「烏克蘭要和平！」。

在貝魯特、特拉維夫、都柏林和布拉格也有示威活動。

在都柏林，俄羅斯大使館大門旁的俄國雙頭鷹國徽被潑上紅色油漆。

在俄羅斯，在莫斯科、聖彼得堡（St Petersburg）和葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）等都市有數百人集會，高呼「不要戰爭！」等口號。

俄羅斯獨立監督團體OVD-Info表示，到格林威治標準時間19時39分，俄國警方已在53個城市拘留至少1667人。俄羅斯塔斯社（TASS）報導，莫斯科有600人被捕。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110225

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