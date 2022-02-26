關切台灣安全 法媒：北京恐從烏克蘭戰爭獲益

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（中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電）俄羅斯進攻烏克蘭，局勢嚴峻。法媒與學者尤其關切台灣，指北京恐從烏俄危機中獲益，不僅觀察學習俄國，以此測試拜登協防台灣的決心，更趁歐美忙亂之際，增加對台施壓。

俄羅斯入侵烏克蘭，除前線情勢外，法國各界也相當關注台灣安全，並分析台灣、中國與烏、俄關係的異同，這兩天便有多家主流媒體報導烏克蘭戰爭中的台灣現況。

十字架報（La Croix）今日以「烏克蘭危機：台灣從未如此遭受中國軍事入侵威脅」為題報導，指出「中國絕對可能在決定併吞台灣時依照這個劇本走」。

法國策略研究基金會研究員（FRS）波恩達茲（Antoine Bondaz）表示，「中國定會利用俄羅斯對烏克蘭的入侵，它正在邊看邊學，並採取『策略性沈默』，不批判俄國」。

在他看來，中國最關心的是歐盟對俄國制裁的內容與規模，「若歐盟決定不對俄國採取強硬制裁，那中國就會知道，若入侵台灣，歐盟也不會這樣對付它」。

文章指出，在俄羅斯企圖重寫烏俄歷史以合理化侵略時，中國外交部發言人華春瑩也藉機強調「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

法國里昂政治學院學者高格孚（Stéphane Corcuff）反駁說，「北京也在重寫歷史，因為台灣從未屬於中華人民共和國，北京所有對台政策都奠基在這謊言之上」。

報導分析，台灣與烏克蘭不同，因台灣與美國簽署許多安全協議。高格孚提醒，「（美國總統）拜登幾個月前才重申，若台灣遭中國攻擊，美國將軍事介入」。

「快訊週刊」（L’Express）今天也以「烏克蘭之後，台灣？」為標，分析中國追隨俄國總統蒲亭的可能性。

美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）受訪指出，中國甚至可能從烏克蘭危機中獲利，並企圖在亞洲採取「挑釁」之姿，瞄準的當然是台灣。俄國攻進烏克蘭之際，中國也派出十多架戰機穿越台灣防空識別區。

據華盛頓戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）學者林碧瑩（Bonny Lin）觀察，北京恐怕利用烏克蘭危機「測試拜登政府面對台灣危機的決心」。

「重點週刊」（Le Point）今天則是刊出澳洲科廷大學俄羅斯軍事專家穆拉維耶夫（Alexey Muraviev）的專訪，警告俄國與中國從現在開始，將「幾乎同盟」。

他說，習近平正在學習俄國如何「危機管理」，並可能把俄國對烏策略用於台灣，也就是集結兵力、使局勢升溫，接著在直接進攻前收手，但藉勢脅迫對方就範。

費加洛報（Le Figaro）昨晚的分析同樣認為北京正緊抓烏克蘭戰爭的利益。報導寫道，中國希望歐洲長期戰線能分散美國注意力，減緩在亞洲的施壓，就如同911恐怖攻擊期間讓中國在亞洲崛起。（編輯：周永捷）1110226