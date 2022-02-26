不滿祖國淪韓國催票工具 烏克蘭模特兒痛批MBC

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）俄羅斯入侵烏克蘭引發國際關注，不過韓國三大電視台之一的MBC製作的報導影片，卻引起在韓國活動的烏克蘭籍模特兒不滿，認為電視台利用偏頗報導污名化烏克蘭總統，在韓國總統大選將近時，要韓國人「好好投票」。

目前住在韓國的烏克蘭籍模特兒歐萊娜（Olena ）今天在社群網站貼出電視台文化廣播公司（MBC）的YouTube影片截圖，圖中影片以「烏克蘭總統...危機的領導能力」為題，介紹「在2019年從毫無政治經驗的喜劇演員，戲劇性成為一國總統」的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），並稱澤倫斯基的業餘表現為烏克蘭招來戰事。

歐萊娜在截圖寫上「我有話要說」，之後又發出兩張她在影片下方的留言截圖，表達對MBC這則報導影片的不滿，並寫道「若好奇烏克蘭現況，建議你們多參考幾家媒體報導、包括海外媒體」。

根據截圖內容，歐萊娜在影片下方留言直批：「韓國新聞做出這種不像話的影片都不覺得羞恥嗎？我知道你們快大選了，但也不該利用他國做出這種言論操作。」認為這則影片簡直就像在宣傳「若不想變成烏克蘭這樣，就得好好投票」。

對於影片中稱「烏克蘭總統無法妥善處理危機」、「澤倫斯基業餘般的政治行動受到批評」，歐萊娜怒批：「電視台就知道怎麼處理嗎？若是知道該怎麼守護我們的自由，就告訴我們啊。」「說澤倫斯基受到批評，是誰在批評。」認為電視台完全不了解澤倫斯基上任後的作為，也不懂烏克蘭的政治情勢，反問「難道投給澤倫斯基的72%烏克蘭人都是笨蛋嗎」。

她指出，澤倫斯基過去不只是個喜劇演員，還經營員工多達400人的內容企劃公司，是「懂得如何管理聰明人的優秀領袖」，「而且我們選他的原因之一，就是因為他跟政治沒有絲毫關係」，並表示澤倫斯基與只想收受賄賂的政客不同，不會特意任用親信，而是真正有才能的人。

「多虧澤倫斯基正確的政策，現在烏克蘭國民比任何時候都團結，烏克蘭軍隊也是歷史上最強大的狀態」，歐萊娜說，烏克蘭歷經8年戰爭，已經不再是過去那個弱小的國家，「不管是俄烏戰爭，還是第3次世界大戰，我們會盡一切努力戰勝」。

歐萊娜也在自己的帳號發文說明烏克蘭現狀，呼籲各界透過連署、捐款等各種方式，以實際行動支持烏克蘭。不少韓國網友也在文章下方留言表示支持，也有人為韓國媒體的偏頗報導道歉。

MBC已火速將YouTube頻道的該則影片轉為非公開，MBC官方網站的影片隨後也被刪除。（編輯：陳惠珍）1110226