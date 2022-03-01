傳美聯邦機構員工和訪客 不再需要戴口罩

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）路透社引述所見文件報導，白宮今晚通知聯邦各機構，員工和訪客在聯邦大樓內原須戴口罩的COVID-19防疫規定，現在於全國多數地區都可取消了。

白宮率領的「維護聯邦職場安全工作小組」（Safer Federal Workforce Task Force）在新指導方針中告訴各聯邦機關，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染疫情屬中低風險的郡，無論接種疫苗狀況如何，都不必再要求民眾佩戴口罩。

根據先前未發布的文件內容，白宮指示相關機構最晚在3月4日以前，修訂聯邦員工戴口罩與篩檢有關規定。新的指導綱領影響範圍涵蓋約350萬名聯邦員工。

華府哥倫比亞特區及維吉尼亞州和馬里蘭州附近郊區都被列為低度疫情感染區。大多數聯邦機構都設於哥倫比亞特區內；維州和馬里蘭州則是五角大廈、中央情報局（CIA）和許多聯邦公共衛生等機關所在之處。

此前，美國疾病管制暨預防中心（CDC）於25日大幅放寬有關佩戴口罩的指導綱領，包括學校在內，意即全美近72%人口居住的社區，不再建議應在室內戴上口罩。

戴口罩規定原本聚焦在依據COVID-19傳染率，如今改根據監控當地住院情況、醫院量能以及感染率而定。

在先前的指導綱領下，全美95%郡轄區都被視為高傳染風險區，只有5%郡轄區符合室內不須戴口罩的標準。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110301