COVID-19全球最新情報3/2

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香港COVID-19疫情嚴峻，美國已提升對港旅遊警示，建議未接種疫苗不要前往。圖為香港一家超市生鮮肉品被搶購一空。中央社記者張謙香港攝 111年3月1日

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（中央社台北2日電）香港第5波疫情嚴峻，有醫學專家估計，這波COVID-19疫情最終可能導致幾10萬人甚至是100萬人感染，推估3月中旬將是這波疫情高峰。美國已提升對港旅遊警示，建議未接種疫苗不要前往。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間2日上午7時，全球至少596萬3682人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億3800萬6019人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心1日宣布，國內新增44例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及40例境外移入（25例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

新增4例本土個案，分別為桃園米迪幼兒園案增加3名小學生染疫，此群聚累計24人確診；宗教協會吃唱團群聚衍生設計師案也新增1名確診病例。

台北及新北加強型防疫旅館日前陸續傳出護理師確診，指揮中心1日公布，據病毒基因定序證實，序列與現有本土疫情皆不同，顯示感染源應為其他境外移入病例。

指揮中心宣布，7日起打滿3劑COVID-19疫苗滿14天的機組員，長程航班入境檢疫從「5+9」改為「5+5」，短程航班則從7天自主健康管理改為自我健康監測。此外，2日起開放第25期COVID-19疫苗預約，主要提供第3劑疫苗，將於7日至13日開放接種。

● 中國

據中國衛健委發布，2月28日單日新增本土COVID-19病例75例，主要集中在廣東與內蒙古，分別有31例及14例。天津、廣西、雲南等地也有零星疫情。

● 香港

香港疫情持續嚴峻，1日新增COVID-19確診3萬2597例，連續兩天突破3萬例，又有117人染疫死亡。在24小時趕工下，北京中央支援香港建造的一間方艙醫院1日交付啟用。

美國疾病管制暨預防中心更新對香港的旅遊警示，從第一級的低風險，提升至第三級的高風險，呼籲未接種疫苗的民眾不要前往香港，而已接種疫苗的民眾也有感染及傳播風險。

● 日本

東京都1日新增COVID-19確診1萬1813例，累計超過100萬例；東京都1日新增32例死亡，與2月3日並列最高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都1日新增確診1萬1813例，比上週二增加370例，連續2天比上週同一天攀升。

● 泰國

泰國預計在4個月內宣布COVID-19從大流行病轉為地方性流行病，1日更進一步准許快篩確診的COVID-19無症狀或輕症患者，可以直接到醫院門診就醫，並自行返家服藥休養。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲總理莫里森1日晚在社群媒體發布聲明表示，他確診感染COVID-19，出現「類流感症狀」，將自我隔離並繼續工作。

※ 歐洲

● 波蘭

烏俄戰事發生後，波蘭開放邊界提供8個據點，讓烏克蘭人可逃到波蘭避難無需簽證，並對烏克蘭難民放寬COVID-19限制，不需檢測和隔離等措施。

波蘭開放邊界提供8個據點，讓烏克蘭人可以逃到波蘭避難無需簽證。圖為2月28日烏克蘭難民在波蘭東部一處過境點排隊進入波蘭。（法新社）

※ 美洲

● 美國

路透社引述所見文件報導，白宮已通知聯邦各機構，員工和訪客在聯邦大樓內原須戴口罩的COVID-19防疫規定，現在於全國多數地區都可取消了。

「紐約時報」（The New York Times）報導，科學家上週末發布兩項廣泛研究，直指COVID-19疫情極可能源自中國武漢銷售食品和活體動物的華南海鮮批發市場。

報導說，兩份長達150頁的研究報告，內容包含各項分析資料，包括病毒基因、市場攤位分佈，還有疫情爆發之初武漢當地患者的社群媒體活動，據此獲得的結論是，在2019年底之前，華南海鮮批發市場出售的活體哺乳動物已附著病毒，並經由兩個不同溢出途徑傳染給市場裡的攤商或消費者。

● 巴西

面對COVID-19變異株Omicron帶來的健康風險，巴西連續第2年取消嘉年華街頭遊行活動，但在里約熱內盧和聖保羅等大城市仍可參加付費的私人派對，掀起爭論。（編輯：陳正健/核稿：林治平、盧映孜）1110302