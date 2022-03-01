泰國快篩確診輕症病患 門診就醫取藥回家休養

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（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）泰國預計在4個月內宣布COVID-19從大流行病轉為地方性流行病，今天更進一步准許快篩確診的COVID-19無症狀或輕症患者，可以直接到醫院門診就醫，並自行返家服藥休養。

泰國從2月下旬開始連日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數破2萬，2月26日單日更新增2萬5615例確診病例，創疫情爆發以來新高。泰國政府評估Omicron變種病毒傳播雖快，病患死亡比例卻下降許多，因此準備在4個月內公布COVID-19從大流行病轉為地方性流行病。

泰國公視（Thai PBS）和民族報（The Nation）報導，泰國公共衛生部啟動新計畫，預期做為4個月內宣布COVID-19為地方性流行病的其中一個步驟，也就是從今天開始COVID-19快篩確診患者，只要是輕症或無症狀，可以到門診就醫和拿藥，返家後自行服藥等待痊癒。

泰國醫藥服務署署長宋薩（Somsak Akksilp）指出，9成感染Omicron病毒的患者是無症狀或輕症，他們不需要住院，以便將病床留給更需要的人。

宋薩指出，患有慢性疾病但無症狀或輕症的COVID-19患者，可能被送到旅館或是旅館式醫院（Hospitel）隔離。

醫學服務署近日將快篩確診的COVID-19病患分為四類，第一類是無症狀或輕症患者，這類患者將在家隔離，醫生不會開出法匹拉韋（Favipiravir）等抗病毒藥物，因為這類患者的症狀會自行好轉；第二類是中症患者但沒有嚴重症狀或是肺部感染，醫生將開給他們法匹拉韋。

第三類和第四類患者是高風險族群可能會發展出嚴重症狀和有嚴重症狀的患者，他們將會入院治療。

公共衛生部常務次長奇帝普（Kiattiphum Wongrajit）指出，無症狀患者並不需要一直在家隔離，但要自我觀察症狀，避免群聚以及四處移動。（編輯：韋樞）1110301