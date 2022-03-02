烏克蘭商店募集物資助家鄉 西班牙民眾熱情響應

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來自世界各國的志工，包括在馬德里的烏克蘭人、俄羅斯人、波蘭人、德國人，甚至還有兩個中國移民家庭，都志願幫忙在馬德里的烏克蘭商店「烏克蘭市場」打包援助物資。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年3月2日

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（中央社記者胡家綺馬德里2日專電）面對俄羅斯入侵家園，位在馬德里的烏克蘭商店「烏克蘭市場」（Ucramarket）發起物資募集行動，獲西班牙民眾熱情捐贈。小店凝聚起不分國界的人道互助精神。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭展開特別軍事行動，砲火襲擊各大城市，導致平民傷亡並且流離失所。旅居西班牙的烏克蘭人，除了在星期日參與示威集會，表達反戰心聲、尋求國際支持外，更以積極行動集結西班牙民間資源、號召實體援助。

烏克蘭市場位在馬德里阿托查（Atocha）車站前，是一家以銷售烏克蘭和東歐食品為主的迷你超市，開立20年來，以家鄉食品撫慰不少東歐人民的鄉愁。

平日負責店內事務、也是這次發起物資募集行動的卡捷琳娜（Kateryna）今年26歲，旅西16年，說著一口流利的西班牙文。仍有家人居住在烏克蘭東南部的車尼夫契市（Chernivtsi），幸運地尚未受到俄軍砲火攻擊。

她的丈夫在2014年克里米亞危機時，負責為烏克蘭軍隊製造救護車，她與家人們從此持續援助軍隊和當地人民。這次俄軍入侵，她主動在馬德里發起人道援助行動，為烏克蘭人民募集醫療補給品、食品、嬰兒用品、電池、手電筒、帳篷、禦寒衣物等緊急物資。

在馬德里的烏克蘭女孩披上國旗，雖然年紀輕輕，但穿梭全場，協調志工們將物資裝箱。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年3月2日

透過商店客人的口耳相傳、社群媒體的傳播力量，物資源源不絕送到，店門口不斷有民眾開車載物資來；來自西班牙、烏克蘭、俄羅斯、波蘭、德國等國的志工們，在人行道上將物資裝箱，搬進隔壁小酒館免費提供的倉儲空間裡。

沒有路人抱怨人行道被物資佔據，也沒有車主埋怨民眾併排停車，現場只聽見此起彼落的「謝謝」。記者訪問幾位年輕志工，他們充滿熱情，希望能為烏克蘭人盡一份心力。

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卡捷琳娜說，她沒有預料到民眾反應會如此熱烈，本來只準備1台小貨車，但上星期五已發送4台裝滿物資的小貨車，由志工司機駕駛超過3000公里的路程，主要送達烏克蘭軍方控制的地區，再由當地軍隊負責運送與分派到烏克蘭各個有需要的城鎮。

面對西班牙民間與國際社群平台的熱情，「我（卡捷琳娜）找不到言語來表達我的感受，真的很感謝所有捐贈者和志工們對烏克蘭的支持。」遠方戰火殘暴無情，但西班牙人的熱情是支持烏克蘭人民最大的力量。（編輯：高照芬）1110302

馬德里的烏克蘭商店「烏克蘭市場」（Ucramarket）發起募集物資行動，援助家鄉。西班牙民眾熱情捐贈，一箱箱物資擠滿店門前的人行道。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年3月2日

烏克蘭人民此刻最需要的物資，除了醫療用品、食品、禦寒衣物外，奶粉等嬰兒用品也是緊急補給品。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年3月2日