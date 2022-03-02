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俄機侵領空 日本政府透過外交途徑嚴重抗議

2022/3/2 17:49（3/2 18:08 更新）
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俄羅斯直升機2日侵犯日本領空，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一說，透過外交途徑向俄羅斯政府提出嚴重抗議同時，也強烈要求防止再度發生。（共同社）
俄羅斯直升機2日侵犯日本領空，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一說，透過外交途徑向俄羅斯政府提出嚴重抗議同時，也強烈要求防止再度發生。（共同社）
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天說，對俄羅斯直升機侵犯日本領空感到極為遺憾，在透過外交途徑向俄羅斯政府提出嚴重抗議同時，也強烈要求防止再度發生。

俄羅斯航機上次入侵日本領空，是在2021年9月的北海道知床岬附近。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府防衛省表示，一架研判是俄羅斯的直升機，今天上午10時23分左右侵犯日本北海道根室半島東南方海面上方領空。

這架直升機應該是從日本所謂的「北方領土」附近南下，防衛省航空自衛隊戰機緊急升空因應，透過無線電警告俄機，要求離開日本領空。

松野說，俄羅斯從今年2月以來透過軍事演習等方式，展現其可橫跨東西的活動能力，「也在我國周邊海空域頻繁活動」。

他說，因為對這種頻繁活動應該感到憂慮，日本政府將持續在警戒監視及情報蒐集方面力求萬全。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110302

日本政府防衛省表示，一架研判是俄羅斯的直升機2日上午10時23分左右入侵北海道根室半島外海的日本領空。（中央社製圖）
日本政府防衛省表示，一架研判是俄羅斯的直升機2日上午10時23分左右入侵北海道根室半島外海的日本領空。（中央社製圖）
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