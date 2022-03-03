日產前董事長戈恩案 前高層遭判有罪但獲緩刑

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本東京地方法院今天對日產汽車前董事長戈恩涉嫌低報薪資案做出一審判決，前日產代表董事凱利被控與逃亡中的戈恩共謀漏報91億日圓薪資，判決凱利有期徒刑6個月，緩刑3年。

另日產汽車公司（Nissan）遭判罰金2億日圓（約新台幣4922萬元）。

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）被控特別背信罪，涉嫌低報自己在日產的薪酬，以及濫用公款等。戈恩2018年11月遭日本警方逮捕，2019年3月獲准以10億日圓交保，但在同年12月棄保潛逃到黎巴嫩。

前日產代表董事凱利（Greg Kelly）被控是戈恩共犯，涉嫌在有價證券報告書上短報戈恩從2011年度到2018年度間，共8年份、約91億日圓的薪水，與公司一同涉嫌觸犯金融商品交易法。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，根據起訴書，今年67歲的戈恩涉嫌曾指示今年65歲的凱利，設法讓他部分薪資可以在離職後再入袋，以免遭外界批評坐領高薪，因此有價證券報告書中少記載戈恩約91億日圓留待日後領取的薪資，這個「尚未支付的薪酬」是否存在，成為本案爭點。

檢方主張凱利明知有「尚未支付的薪酬」，確實是戈恩共犯，對凱利求處2年徒刑；不過凱利主張自己無罪，表示他沒有和戈恩共謀短報薪資，也不存在尚未支付的薪酬，只是研議戈恩離職後是否要付顧問費。

東京地方法院今天對此案做出一審判決，認定戈恩的薪酬的確包含已支付薪酬和尚未支付的薪酬，有價證券報告書上有虛偽記載。

不過判決也認定，在遭起訴的8年份有價證券報告書中，凱利只知道2017年度有戈恩未支付的薪酬，在當年與戈恩共謀短報薪資，判處凱利有期徒刑6個月，緩刑3年；另一方面，關於其他7年的報告書，凱利都獲判無罪。

此外，對於已承認起訴內容的日產汽車公司，東京地院則依檢方量刑判處罰金2億日圓。（譯者：顧荃/核稿：李佩珊）1110303