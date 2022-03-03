更多編輯台推薦新聞：
好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂
生活

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日產前董事長戈恩案 前高層遭判有罪但獲緩刑

2022/3/3 12:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京3日綜合外電報導）日本東京地方法院今天對日產汽車前董事長戈恩涉嫌低報薪資案做出一審判決，前日產代表董事凱利被控與逃亡中的戈恩共謀漏報91億日圓薪資，判決凱利有期徒刑6個月，緩刑3年。

另日產汽車公司（Nissan）遭判罰金2億日圓（約新台幣4922萬元）。

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）被控特別背信罪，涉嫌低報自己在日產的薪酬，以及濫用公款等。戈恩2018年11月遭日本警方逮捕，2019年3月獲准以10億日圓交保，但在同年12月棄保潛逃到黎巴嫩。

前日產代表董事凱利（Greg Kelly）被控是戈恩共犯，涉嫌在有價證券報告書上短報戈恩從2011年度到2018年度間，共8年份、約91億日圓的薪水，與公司一同涉嫌觸犯金融商品交易法。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，根據起訴書，今年67歲的戈恩涉嫌曾指示今年65歲的凱利，設法讓他部分薪資可以在離職後再入袋，以免遭外界批評坐領高薪，因此有價證券報告書中少記載戈恩約91億日圓留待日後領取的薪資，這個「尚未支付的薪酬」是否存在，成為本案爭點。

檢方主張凱利明知有「尚未支付的薪酬」，確實是戈恩共犯，對凱利求處2年徒刑；不過凱利主張自己無罪，表示他沒有和戈恩共謀短報薪資，也不存在尚未支付的薪酬，只是研議戈恩離職後是否要付顧問費。

東京地方法院今天對此案做出一審判決，認定戈恩的薪酬的確包含已支付薪酬和尚未支付的薪酬，有價證券報告書上有虛偽記載。

不過判決也認定，在遭起訴的8年份有價證券報告書中，凱利只知道2017年度有戈恩未支付的薪酬，在當年與戈恩共謀短報薪資，判處凱利有期徒刑6個月，緩刑3年；另一方面，關於其他7年的報告書，凱利都獲判無罪。

此外，對於已承認起訴內容的日產汽車公司，東京地院則依檢方量刑判處罰金2億日圓。（譯者：顧荃/核稿：李佩珊）1110303

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族