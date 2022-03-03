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疫情5/300

韓國單日確診再添近20萬例 國務總理快篩陽性

2022/3/3 15:22（3/4 01:05 更新）
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韓國國務總理金富謙3日傳出快篩陽性，正在官邸隔離。圖為金富謙2日視察小學食堂。（韓聯社）
韓國國務總理金富謙3日傳出快篩陽性，正在官邸隔離。圖為金富謙2日視察小學食堂。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國近期疫情快速升溫，確診人數創下21萬多例新高後，今天再添單日近20萬例確診；連國務總理金富謙今天也傳出快篩陽性，正在官邸隔離、接受PCR檢查。

國務總理秘書室表示，金富謙在2月28日行程結束後，除連日累積的疲勞外也出現疑似症狀，但快篩結果皆為陰性，今天上午快篩卻出現陽性反應。

金富謙所有行程皆已延後，將待PCR結果出爐後決定是否出席實體會議等活動，內部會議及報告等視訊行程將正常進行。

近期與金富謙接觸人員皆已進行預防性快篩，結果都是陰性。

韓國近期確診人數快速上升，1日單日確診數首次突破20萬例，2日略為下降，但仍有19萬8803例，累計確診達369萬1488例。

截至今天凌晨零時，重症人數達766例，病歿人數創下128例新高，累計達8394例，死亡率0.23%；居家治療人數增加3.6萬例至85萬7132例，其中近13萬例為60歲以上高風險族群。

Omicron病毒傳播力強，造成確診人數快速增加，但重症及死亡率相對較低，韓國政府近期放寬部分防疫規範，並正研議進一步鬆綁社交距離，預估最快4日公布新方案。（編輯：韋樞）1110303

▼韓國每百萬人新增確診數與死亡人數
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