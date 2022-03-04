COVID-19全球最新情報3/4

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（中央社台北4日電）香港連2天通報新增確診COVID-19逾5萬例，世界衛生組織關注香港疫情，指長者疫苗接種率偏低令人擔憂。韓國3日再添單日近20萬例確診，國務總理金富謙也傳出快篩陽性，正在官邸隔離。

世界衛生組織（WHO）2日推薦一款COVID-19口服藥適用於症狀輕微、但住院風險高的患者，像是老年人或未接種疫苗的人。

法新社報導，這款名為「莫納皮拉韋」（molnupiravir）的COVID-19口服藥，由美國默沙東集團（Merck & Co）開發生產，建議在出現染疫症狀後儘快服用，並持續服用5天。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間4日上午7時，全球至少598萬1018人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億4172萬8505人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心3日公布，新增71例COVID-19，包括5例居家隔離期間陰性轉陽性的本土病例及境外移入66例，無新增死亡病例。

指揮中心指揮官陳時中3日說，經濟商務泡泡可擴大辦理；檢疫天數10天應屬安全，但降至5天則風險很大，若為吸引商務客來台，必須要審慎評估。

● 中國

中國官方3日通報，新增214例COVID-19確診，其中本土54例，廣東占了28例。

據中國國家衛生健康委員會官網公布，2日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例214例，本土有54例，包括廣東28例（深圳市23例、東莞市5例），內蒙古、湖北、吉林、上海、廣西、天津、河北、山西、黑龍江、江蘇、四川、雲南等省市也有零星病例；另有境外移入病例160例。

● 香港

香港3日通報新增5萬6827例COVID-19確診案例，連續第2天達5萬例以上。香港第5波疫情累計33萬7000多人染疫。

世界衛生組織關注香港疫情，直指長者疫苗接種率偏低最令人擔憂，建議香港採取5項抗疫措施，拉高長者疫苗接種率為首要。

香港3月3日通報新增5萬6827例COVID-19確診案例。圖為2月18日香港明愛醫療中心外的臨時治療區，患者躺在病床上等待。（美聯社）

● 日本

日本首相岸田文雄3日宣布進一步鬆綁邊境防疫管制措施，每天入境人數上限將自3月14日起從5000人提高到7000人，並在優先讓外國留學生入境方面給予政策協助。

日本放送協會（NHK）報導，岸田3日舉行記者會表示，面對年度末（每年3月底）的升學及調職等情況，造成日本人返國需求大增，因此決定從本月14日起將每日入境人數上限提高到7000人。

日本3日宣布進一步鬆綁邊境，14日起每天入境人數上限將提高到7000人。圖為成田機場。（共同社）

● 韓國

韓國近期疫情快速升溫，確診人數創下21萬多例新高後，3日再添單日近20萬例確診；連國務總理金富謙3日也傳出快篩陽性，正在官邸隔離、接受PCR檢查。

※ 美洲

● 巴西

巴西衛生部3日表示，過去24小時新增6萬1870起感染病例，境內確診累計達2890萬4030例，染疫不治病例新增578例，累計65萬578人病故。（編輯：劉淑琴/核稿：張曉雯）1110304