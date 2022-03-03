3/3本土增5例居家隔離陰轉陽 境外移入66例[影]

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北3日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，新增71例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），包括5例居家隔離期間陰性轉陽性的本土病例及境外移入66例，無新增死亡病例。（編輯：李明宗）1110303

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增71例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及66例境外移入（28例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（11例）、菲律賓（6例）、美國（5例）、香港（4例）、新加坡、印尼及印度（各3例）、柬埔寨、緬甸及英國（各2例）、拉脫維亞、日本、南非、法國及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另20例調查中。入境日介於今年1月25日至3月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,375,953例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,354,993例排除），其中20,653例確診，分別為5,153例境外移入，15,446例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）