米迪幼兒園群聚增4例 宗教協會案又1人確診

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北3日電）國內今天新增5例COVID-19本土個案，桃園米迪幼兒園群聚為大宗，共有4人，累計30人確診；宗教協會吃唱團再加1人染疫。新增個案皆為居家隔離期間陰性轉為陽性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布國內新增71例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為5例本土個案及66例境外移入（28例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。

其中4人為桃園米迪幼兒園群聚相關個案，3名個案是先前公布的案20556的媽媽及兩個表哥，表哥是彰化人，案20556在2月底陪同媽媽回彰化娘家，造成表哥染疫，米迪幼兒園群聚首度出現跨縣市個案。

陳時中說，另1名個案為桃園米迪幼兒園5歲學童（案20752），是案20619的姊姊、案20485的同班同學；值得注意的是，案20752已經確診的3名同住家人經血清抗體檢驗，發現N抗體都是陽性，不排除感染源頭可能性，會再進一步釐清。

除上述新發現的疑似感染源頭外，這一起群聚還有一個可能感染源，就是此案最早確診的一家3口，媽媽與孩子分別為最早發病與驗出N抗體陽性，代表較早染疫，為可能源頭。陳時中說，2條可能傳播鏈都會視為源頭調查。米迪幼兒園群聚累計30人確診。

陳時中表示，新增個案還有1名宗教協會吃唱團群聚個案，是已公布病例案19951的爸爸，個案Ct值為33，數值偏高、病毒量低，研判是早已遭傳染，現階段屬於染疫後期。

新增個案分布縣市，1人為新北，桃園及彰化各2人。（編輯：管中維）1110303