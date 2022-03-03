米迪幼兒園2居家隔離者確診 4日二採觀音國小師生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園今天新增2例本土個案，均為米迪幼兒園群聚案居隔者，疫調足跡為大園區味亦美早餐店。市府表示，明天將針對觀音國小及附設幼兒園預防性居隔5天的全校師生安排2次採檢。

桃園市政府今天下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案（案20751、20752），是由米迪幼兒園群聚案所衍生，均為匡列居隔二次採檢陰轉陽的個案。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，案20751為案20556及案20580的母親，在陪病期間出現發燒症狀採檢陽性，家中另有其丈夫（案20555）確診；案20752則是米迪幼兒園學童，家中另有弟弟（案20619）及母親（案20622）確診。

王文彥表示，衛生局已掌握社區相關疫調並安排採檢；米迪幼兒園群聚事件截至今天，已有富林國小、觀音國小、新街國小、米迪幼兒園等4校共計17名學童確診；明天上午將針對觀音國小及附設幼兒園預防性居隔5天的全校師生安排2次採檢。

桃園市政府今天也公布個案20751的公共場所足跡，曾在2月25日上午8時40分至大園區竹圍街「味亦美早餐店」；民眾如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110303