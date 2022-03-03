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疫情1/300

台中驗船師染BA.1病毒株 6傳播鏈感染源待釐清

2022/3/3 15:43（3/3 16:17 更新）
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台中驗船師（案20455）病毒基因定序為Omicron的BA.1病毒株，與目前本土疫情所染Omicron病毒定序都不同。（指揮中心提供）
台中驗船師（案20455）病毒基因定序為Omicron的BA.1病毒株，與目前本土疫情所染Omicron病毒定序都不同。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北3日電）指揮中心今天公布，染疫台中驗船師病毒基因定序為Omicron的BA.1病毒株，與目前本土疫情所染Omicron病毒定序都不同，截至目前尚有6條傳播鏈感染源待釐清。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心日前公布，台中市出現一名新加坡籍的42歲驗船師（案20455）確診，打過3劑疫苗，2月14、19日採檢PCR皆為陰性，2月24日無不適症狀，因預計到高雄港工作，到醫院採檢發現PCR陽性，Ct值23.2，收治負壓隔離病房。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，據最新病毒基因定序結果，台中驗船師序列為Omicron的BA.1病毒株，並不是媒體常提及的「Omicron的妹妹（BA.2）」。

目前國內僅有高雄港、機場防疫人員、高雄港引水人、宜蘭家庭群聚和桃機航警為Omicron亞型變異株BA.2，其餘包含台中驗船師、遠雄自貿港區、亞東醫院、北市聯醫中興院區及仁愛院區、機場防疫計程車司機、宜蘭礁溪長榮酒店、北市房仲等都是Omicron的BA.1病毒株。

羅一鈞表示，台中驗船師這支病毒株的序列沒有在國內任何一起本土群聚發現過，將進一步釐清傳播途徑；據指揮中心統計，國內Omicron變異株本土疫情，截至目前已累計16條序列不同的傳播鏈。

羅一鈞指出，台中驗船師案為單一事件，並無任何外擴疫情，至於源頭調查，同艘船上人員無人出現健康異常，將持續監測到3月10日。

截至目前監測期未滿、感染源待釐清傳播鏈剩6條，分別為桃園米迪幼兒園案、新北涮涮鍋案、新北加強版防疫旅館護理師、台北加強版防疫旅館護理師、台中驗船師案、宗教協會衍生設計師案。（編輯：張雅淨）1110303

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