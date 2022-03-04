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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭36/300

俄侵烏戰火延燒 德：為「長期」戰事做好準備

2022/3/4 13:04
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（中央社立陶宛首都維爾紐斯3日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭進入第2週之際，德國總統史坦麥爾今天表示，他已為烏克蘭「長期」戰事做好準備。

前往立陶宛巡視北大西洋公約組織（NATO）部署在波羅的海成員國的德國部隊時，史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）表示，他認為「沒有跡象顯示，戰爭將很快地結束」。

史坦麥爾在立陶宛總統陪同下，在立陶宛中部的盧克拉（Rukla）軍事基地告訴記者：「這可能會是很長一段時間，我們會保持耐心。」

他稱這場戰爭「違反國際法」，並說：「在歷史的進程中，沒有人會說如今在烏克蘭發生的事是有正當性的。」

他補充說：「父母們正失去他們的小孩，孩子們也正失去他們的雙親，人們正失去一切。」

德國在立陶宛領導北約戰鬥群，近期德國還對此處增派兵力。

立陶宛擔心若烏克蘭戰敗，俄羅斯接下來的目標將是他們。對此，史坦麥爾向立陶宛提出保證。

他說：「盟國不論如何都會團結。」

立陶宛外交部部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在首都維爾紐斯（Vilnius）的另1場活動中告訴記者，北約需要「從威攝轉為防禦」。

在與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）於維爾紐斯會後，藍斯柏吉斯說：「為此，我們需要在政治立場上做出改變，並採取一些實際的方法。」

藍斯柏吉斯說：「這些方式對波羅的海國家至關重要，因為那讓侵略者在決定測試北約的反應時，能盡快做出回應。」

特拉斯表示，西方國家必須「確定蒲亭在這件可怕的事上失敗，且他的野心不會持續」。

她補充道，這3個以前被蘇聯統治的波羅的海國家，因為「長期生活在俄羅斯的陰影下，知道什麼是攸關利害的」。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110304

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