Quad未譴責俄羅斯 專家：印度選邊站來日難自處

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（中央社記者林行健新德里4日專電）美日澳印領袖昨天召開四方安全對話（Quad）視訊會議，會後發布聯合紀要並未譴責俄羅斯入侵烏克蘭。此次會議未達成共識譴責俄羅斯，專家分析，印度若在兩個戰略夥伴之間選邊站，如果有一天他們言歸於好，印度恐難自處。

烏克蘭戰火引起國際關切，美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與印度總理莫迪（Narendra Modi）3日特別召開Quad領袖視訊會議，討論相關局勢。

印度外交部在會後發布新聞稿指出，與會領袖檢視去年Quad峰會發起的諸多倡儀，同意加速合作，盼今年稍後在日本舉行面對面會談時已有具體成果。

根據印度外交部，莫迪強調Quad應專注於核心宗旨，促進印度太平洋地區的和平、穩定和繁榮，並呼籲Quad在人道援助與救災、債務可持續性、供應鏈、清潔能源及能力建構等領域有具體且務實的合作。

新聞稿說，領袖們討論烏克蘭局勢發展，包括戰火在人道方面的影響，莫迪再次強調有必要回歸對話及外交手段解決危機，但未點名任何國家。

此外，印度外交部說，Quad領袖還討論包括南亞、印度洋和太平洋群島等區域的形勢，莫迪強調遵守聯合國憲章、國際法、尊重主權和領土完整性的重要性。

俄羅斯入侵烏克蘭，聯合國安全理事會及聯合國大會多次召開緊急會議商議局勢，以及表決是否譴責俄羅斯並要求俄羅斯無條件撤軍，但印度均投下棄權票，顯然不想得罪任何一方。

身為全球最大的民主國家，印度在烏克蘭危機的立場，顯然與以美國為首的民主陣營有落差，且從未公開譴責俄羅斯，因此這場Quad領袖會議頗受外界矚目。

印度雖是美國的「全面戰略夥伴」，但也是俄羅斯的「特殊、具特權的戰略夥伴」。印度早在冷戰時期就與當時的蘇維埃聯邦建立密切的軍事關係，如今有6成的外購軍事設備與技術是來自俄羅斯。

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雖然部分西方國家有微詞，但新德里的外交操作在國內卻是得到普遍認同。印度退休外交官拉加萬（P.S. Raghavan）說，印度若在兩個戰略夥伴之間選邊站，如果有一天他們言歸於好，印度該如何自處？

印度尼赫魯大學（JNU）國際問題研究院教授庫馬拉斯瓦米（P. R. Kumaraswamy）日前也發表文章說，公開反對俄羅斯可能帶來的負面後果，包括軍售、巴基斯坦威脅及中俄更趨緊密等，都不是美國可以補救的。（編輯：陳惠珍）1110304