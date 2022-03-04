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聲波攻擊事件後 美駐哈瓦那大使館將恢復有限服務

2022/3/4 17:04
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（中央社哈瓦那3日綜合外電報導）美國駐哈瓦那大使館今天表示，大使館將恢復核發簽證的有限服務。這座大使館在傳出外交人員遭遇所謂「聲波攻擊」後，從2017年關閉至今。

法新社報導，5年前，時任美國總統川普指控古巴鎖定大使館人員發動「聲波攻擊」，將駐古巴大使館規模縮減至最低程度。

美國工作人員和家屬當時遭受所謂「哈瓦那症候群」神祕疾病所苦。美國駐其他國家的大使館後來也發生類似事件。

美國政府2020年的報告指出，這種怪病最有可能由「定向脈衝射頻能量」引起。

美國駐古巴大使館臨時代辦朱尼嘉-布朗（Timothy Zuniga-Brown）表示，大使館「將開始有限度地恢復一些移民簽證服務，作為逐漸擴張大使館職能的一部分」。

美國關閉駐古巴大使館，對希望移居美國的古巴人來說是一項重大打擊，因為這使得他們必須克服許多障礙，包括被迫前往哥倫比亞或蓋亞那提交申請。

朱尼嘉-布朗補充表示，大使館的領事服務也將包括提供美國公民基本服務和緊急非移民簽證。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110304

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