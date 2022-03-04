前妻批評 比爾蓋茲多次會晤性犯罪富豪艾普斯坦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約3日綜合外電報導）美國微軟公司創辦人比爾．蓋茲的前妻梅琳達．蓋茲今天批評，比爾．蓋茲曾多次會晤金融家艾普斯坦。艾普斯坦被控對兒童性犯罪，在2019年等待審判時自殺。

這是去年5月比爾．蓋茲（Bill Gates）夫婦宣布離婚後，梅琳達．蓋茲（Melinda French Gates ）首度接受電視訪問。她並承認，她曾經見過艾普斯坦，事後她「做了惡夢」。

她說：「我想看看他是何許人物，但我一進門就後悔。」她並未說兩人會面何時發生。

她形容艾普斯坦「令人憎惡」，是「邪惡的化身」，但她拒絕透露是否要求丈夫停止與他會面。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者問道，她前夫與艾普斯坦的關係是否是他們離婚的原因？據報擁有60億美元身家的慈善家梅琳達說，這是「許多原因」之一。

艾普斯坦2019年8月在曼哈頓的牢房上吊自殺，當時他正等候性販運未成年少女的審判。

作為社會名流和捐贈者，艾普斯坦的人際關係網從美國前總統川普（Donald Trump）和柯林頓（Bill Clinton）到英國王子安德魯（Prince Andrew）。

比爾．蓋茲去年8月在美國有線電視新聞網（CNN）承認，與艾普斯坦「共處是個嚴重錯誤」；但又說，他的目的是為他的基金會籌募經費。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110304