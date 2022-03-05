俄烏戰火延燒 高檔精品業者相繼暫停在俄業務

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰火未歇，全球頂尖精品品牌今天相繼宣布，計劃暫時關閉俄羅斯門市，並暫停在俄羅斯業務。

製作柏金包的愛馬仕（Hermes）與擁有珠寶品牌卡地亞（Cartier）的歷峰集團（Richemont）率先開第一槍，酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）、開雲集團（Kering）和香奈兒（Chanel）跟進。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發美國、英國與歐盟實施全面制裁後，俄羅斯的經商環境趨於複雜化。

香奈兒在職場社交平台領英（LinkedIn）官方帳號表示：「由於對營運不確定性和複雜性日增的眼前情勢日益關切，香奈兒決定暫停在俄羅斯業務。」香奈兒在全俄有17家門市。

旗下擁有克麗絲汀迪奧（Christian Dior）、紀梵希（Givenchy）、KENZO、豪雅（TAG Heuer）與寶格麗（Bulgari）等品牌的LVMH集團發言人表示，集團從6日起將關閉在俄羅斯的124家門市，但會持續支付在俄國的3500名員工薪水。

開雲集團旗下有古馳（Gucci）、聖羅蘭（Saint Laurent）、寶緹嘉（Bottega Veneta）和寶詩龍（Boucheron）等多個品牌，在俄國有2家門市與180名員工。集團表示，將繼續資助俄國當地團隊。

除愛馬仕與卡地亞外，歷峰集團旗下還擁有Dunhill、奢華鐘錶積家（Jaeger-LeCoultre）、萬寶龍（Montblanc）、伯爵（Piaget）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等多個品牌，並在俄羅斯有十多家直營店，大多位於莫斯科。

集團聲明，已於3日起暫停在俄羅斯的所有商業活動。俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭當天，集團也暫停在烏克蘭營運。

儘管俄國富人是豪奢品牌的忠實顧客，但分析師指出，相較於主要市場中國和美國，俄國人購買的精品比例僅佔少部分。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）估計，俄國人每年購買約90億美元（約新台幣2534億元）的豪奢精品，但僅是中國人花費在精品上的6%，相較於美國人的14%。

旗下擁有高奢鐘錶以及頂級珠寶品牌Harry Winston的瑞士Swatch集團（Swatch Group）表示，將繼續在俄國營運，但「基於整體環境困難」，將暫停出口。

法國化妝品公司萊雅集團（L'Oreal）、LVMH和開雲集團都承諾，將對烏克蘭難民提供金援。歷峰集團4日表示，將給予無國界醫生組織（Medecins Sans Frontieres）大筆捐款。

英國廣播公司（BBC）報導，儘管部分品牌承諾對烏克蘭伸出援手，但仍有品牌不願表態，是否要暫停在俄羅斯的商業活動，像是PRADA就未答覆，是否將暫停在俄羅斯的銷售業務。

時尚精品品牌亞曼尼（Giorgio Armani）沒有宣布是否停止俄羅斯業務，但喬治．亞曼尼告訴團隊，近期的巴黎時裝秀不要播放任何音樂，「以表達我們此地並無歡慶氣氛」。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110305