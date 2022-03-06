俄羅斯侵烏後首位赴克宮外國領袖 以色列總理會蒲亭

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（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）隨著俄羅斯入侵烏克蘭攻勢加劇，以色列總理今天介入擔任調停人的角色，在克里姆林宮和俄國總統蒲亭進行了3小時的會談，會後並致電烏克蘭總統澤倫斯基。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）坐下與蒲亭會談，是俄國2月24日入侵烏克蘭後首位這麼做的外國領袖。先前基輔要求以色列和莫斯科舉行對話。

由於俄國在以色列北方鄰國敘利亞有大批駐軍，班奈特至今小心翼翼處理烏克蘭衝突議題，尋求和俄國維持微妙的安全合作。

班奈特並未和其他西方領袖一樣強烈譴責俄國入侵，而是強調以色列和俄羅斯以及烏克蘭關係都十分牢固。

造訪莫斯科之前，班奈特多次透過電話和蒲亭以及澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。

前以色列駐華盛頓大使奧倫（Michael Oren）告訴法新社：「班奈特的行動大膽，風險也相當大，很大部分要取決於蒲亭的心態。」

奧倫表示，蒲亭發動入侵前回絕重量級的外交接觸，但「眼下俄國的處境已經不同，蒲亭或許正在替他的困境找台階下，而班奈特可能就提供了這個台階」。

班奈特辦公室表示，班奈特是在今天清晨離開以色列前往莫斯科。

班奈特和蒲亭會談後致電澤倫斯基，之後前往德國和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會談。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110306