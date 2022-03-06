兩年前被綁架 舊金山22歲環尾狐猴病死

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出生在舊金山動物園的環尾狐猴馬奇曾於2020年遭綁架並平安獲救，近日馬奇以22歲高齡病死。（圖取自facebook.com/sanfranzoo）

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（中央社記者周世惠舊金山5日專電）環尾狐猴是瀕臨絕種的靈長類動物。出生在舊金山動物園的環尾狐猴馬奇（Maki）曾於2020年遭綁架並平安獲救，近日馬奇以22歲「高齡」病死。

馬奇於3日因急性腎臟病而死亡。舊金山動物園公布消息，環尾狐猴平均壽命為16.7歲，馬奇是園內19隻靈長類動物中較為年長的。

舊金山動物園的李普曼家族狐猴森林（Lipman Family Lemur Forest）是北美最大的戶外狐猴棲息地，育有多種不同類別的狐猴，其中以灰毛和黑白相間條紋尾巴的環尾狐猴最為知名。

環尾狐猴原產於非洲馬達加斯加島，被列為世上25種瀕危靈長動物之一。杜克狐猴研究中心（Duke Lemur Center）曾公布，照顧一隻狐猴一年約需要8000美元。

馬奇曾被綁架，2020年10月13日一名男子闖入舊金山動物園的狐猴園區，抱走馬奇。當時馬奇年近20歲、行動較為遲緩，且需要特殊飲食。園方以2100美元（約新台幣6萬元）、外加馬奇每多活一年加發100美元的懸賞金，請求當地民眾協尋。

兩天後，距離舊金山動物園往南車程不到20分鐘的帝利市（Daly City），5歲小男孩詹姆斯．鄭（James Trinh，譯音）在他就讀的教堂附設托兒所操場見到一隻環尾狐猴。校方報警後，順利地把馬奇送回動物園區。一時之間馬奇成為舊金山「堅韌和勇敢的象徵」，同時加深更多人對瀕臨滅絕動物狐猴的認識。

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加州禁止飼養狐猴當寵物，而盜竊瀕臨滅絕動物屬於聯邦級罪行，最高可判處1年有期徒刑和10萬美元罰金。

以2018年聖安娜動物園（Santa Ana Zoo）環尾狐猴艾薩克（Isaac）失竊案為例，警方逮捕主嫌19歲南加州男子卡斯巴（Aquinas Kasbar），他之後被判監禁聯邦監獄90天。被救回的艾薩克是北美紀錄上最高齡的環尾狐猴，2021年7月7日，聖安娜動物園為35歲的艾薩克發布慶生消息。（編輯：郭中翰）1110306