烏俄第3輪談判將登場 兩國外長10日將會面

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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭協商人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）表示，與俄羅斯的第3輪停戰談判將於格林威治時間14時（台灣時間今天晚間10時）在白俄羅斯展開。

法新社報導，安卡拉當局今天宣布，烏克蘭、俄羅斯和土耳其三國外長10日將在土耳其南部會面。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天推文表示，在土國積極外交努力下，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）已決定會面。

上週烏俄雙方同意開設人道走廊，好讓平民撤離若干戰鬥地區，但至今還沒有一處已開始運作。俄烏雙方互控彼此違反停火。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天指出，把平民撤出烏克蘭城市的人道走廊都還沒開始運行，近30萬平民尚待撤離被俄軍攻擊的東南部港市馬立波（Mariupol），聯合國（UN）代表已加入協商。

之前俄烏雙方並未公開第3輪談判的確切地點和時間。俄羅斯新聞社（RIA）稍早引述航班追蹤服務商Flightradar稱，俄國代表團已抵達白俄布勒斯特市（Brest）準備談判。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110307