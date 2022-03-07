抗議對烏戰爭 俄羅斯反對派籲婦女3/8上街頭

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）遭監禁俄羅斯反對派領袖納瓦尼的發言人亞爾米許，敦促全國婦女利用8日國際婦女節上街抗議，要求結束俄國對烏克蘭的戰爭。

亞爾米許（Kira Yarmysh）推文表示：「我呼籲所有女性明天（8日）下午2時走上街頭，要求結束戰爭。這並不是因為婦女能在帶來和平扮演特殊角色。而是我們非常清楚要為這場戰爭付出什麼代價，我們必須阻止它。」

納瓦尼（Alexei Navalny）上週在以他名義發表的聲明中敦促俄羅斯人，在工作日下午7時和週末、假日（如婦女節）下午2時舉行反對入侵的抗議活動。

俄羅斯昨天在幾十個城市逮捕5000多名抗議總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動攻擊的人，這是前所未有的數字。莫斯科當局打壓任何反對克里姆林宮（Kremlin）對烏克蘭發動軍事攻擊的人

監控抗議期間逮捕情況的獨立監督團體OVD-info表示，在昨天反戰抗議期間，警方在60個城市逮捕至少5016人。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110307