更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭11/300

抗議對烏戰爭 俄羅斯反對派籲婦女3/8上街頭

2022/3/7 21:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦7日綜合外電報導）遭監禁俄羅斯反對派領袖納瓦尼的發言人亞爾米許，敦促全國婦女利用8日國際婦女節上街抗議，要求結束俄國對烏克蘭的戰爭。

亞爾米許（Kira Yarmysh）推文表示：「我呼籲所有女性明天（8日）下午2時走上街頭，要求結束戰爭。這並不是因為婦女能在帶來和平扮演特殊角色。而是我們非常清楚要為這場戰爭付出什麼代價，我們必須阻止它。」

納瓦尼（Alexei Navalny）上週在以他名義發表的聲明中敦促俄羅斯人，在工作日下午7時和週末、假日（如婦女節）下午2時舉行反對入侵的抗議活動。

俄羅斯昨天在幾十個城市逮捕5000多名抗議總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動攻擊的人，這是前所未有的數字。莫斯科當局打壓任何反對克里姆林宮（Kremlin）對烏克蘭發動軍事攻擊的人

監控抗議期間逮捕情況的獨立監督團體OVD-info表示，在昨天反戰抗議期間，警方在60個城市逮捕至少5016人。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110307

延伸閱讀
烏俄第3輪談判將登場 兩國外長10日將會面烏克蘭前ATP選手加入後備軍 喬科維奇伸援手發改委：俄烏戰爭 中國經濟外部嚴峻基本面不變
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀