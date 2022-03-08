中國美商會：美中緊張及防疫規範 令在華美企悲觀

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（中央社上海8日綜合外電報導）中國美國商會今天公布的調查顯示，美國企業指出，由於美中雙邊關係緊張、當前COVID-19防疫規範、監管限制及經濟放緩，它們對在中國營運更感到悲觀。

路透社報導，中國美國商會（AmCham China）這次報告是基於逾300家會員企業的回覆，根據這份報告，美國企業對中國國內市場成長持樂觀態度者比去年減少11個百分點。

美國企業在這份調查中回覆說，美中間緊張加劇是在中國從商的主要挑戰，其次是不一致或不明確的法律。美國企業也回覆說，它們在招聘外國和本地人才方面發生困難。

美國企業指出，中國嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範，使得海外招聘的員工難以開始在中國工作。政治因素也對在中國國內招聘構成阻礙。

中國美國商會總裁畢艾倫（Alan Beebe）對媒體表示，在拜登2020年當選美國總統後，在中國的美國企業樂觀看法曾短暫「激增」。

艾倫還指出：「但我們在去年期間看到，新的現實情況已經成形，拜登政府仍保留川普執政時期的政策和氣氛。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110308