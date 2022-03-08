法新社：全球COVID-19病逝總人數突破600萬大關

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法新社8日根據官方來源數據顯示，全球染疫病逝者總人數已突破600萬大關。圖為香港醫護人員移送病患。（中新社）

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）法新社今天根據官方來源匯整的數據顯示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，全球染疫病逝者總人數已突破600萬大關。

法新社統計是根據各國衛生當局通報的死亡人數，截至格林威治時間9時（台灣時間下午5時）的數據顯示，全球已有600萬1585人死於疫情。

美國已通報96萬311起死亡病例，其次是巴西65萬2341例及印度51萬5102例。世界衛生組織（WHO）相信，實際死亡人數可能高出兩至三倍。

目前全球大多數地區染疫及死亡人數持續劇減，但亞洲及大洋洲除外，其中香港正面臨最嚴重疫情，紐西蘭則通報病例激增。

全球許多國家正學習與病毒共存，但中國仍致力消滅疫情，已指示香港也採取清零政策。香港已啟動爭議計畫，為740萬市民全數進行染疫檢測，並打造隔離營。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110308