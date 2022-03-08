臨終病人床下放屍袋 港醫生:包裹遺體成日常工作

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（中央社記者陳沛冰台北8日電）香港第5波疫情造成大量死亡，一名香港公立醫院醫生說，醫護與病人像是鐵達尼號的船員和乘客，在大海中掙扎求生；奄奄一息的病人床下都放了屍袋，包裹遺體已成為醫護日常工作。

在香港公立醫院工作的梁醫生連日在其臉書發文，記錄了他在醫院的抗疫日記。

他在臉書上說，2010年自己曾在印度的醫院工作5週，目前香港公立醫院的情況，較印度三等醫院還要差。醫院每日接收數百名COVID-19確診病人，大部份是安老院舍長者，很多人只能躺在離地十多公分的摺疊式擔架床上，光是急診室走廊已有約100人，有數百人被安置在醫院臨時搭建的地方，「如果不小心，很容易踩在他們身上」。

梁醫生無奈地說，「他們痛苦地呻吟或在大喊大叫，但我們沒有時間看他們一眼，他們只能躺著，等待命運安排」。現在醫護人員可以做的已不多，只能夠給予氧氣，靜脈注射藥物，止痛退燒藥以及抗生素等治療。

他工作的部門一度有1/5的醫護人員染疫無法上班，剩下的醫護人員疲於奔命。梁醫生曾經可以休假數天，因為他也確診。他只花數天戰勝了COVID-19，但很多病人需要更多的時間。

梁醫師說，曾經有一名96歲的安老院舍長者確診後入院，她的女兒向醫護人員表示，過去2年只靠視訊與母親見面，「這次母親入院是第一次可以近距離接觸母親，原來母親消瘦了很多。」

梁醫生向這女子解釋現在醫院災難般的情況，「有約400名病人已在醫院等候病床數天，醫護人員和病人就像鐵達尼號的船員及乘客，船撞向冰山後，大家都在大海中掙扎」。

當該女子問梁醫生，「你們會開藥給她嗎？會餵她吃飯嗎？會為她換尿布嗎？」，梁醫生不敢直視這名女子，只能答應幫她的母親好好拍攝一張大頭照，留待日後使用，大家好像已明白背後的意思。

還有一次，一名護士發現一名89歲婦人在病床上沒有呼吸，她的家人非常不滿，他們只離開了醫院一小時，卻跟這位老婦人永別。家屬要求醫院解釋為何老婦人死去，醫護人員都不知道。梁醫生在臉書上寫道，「看看醫院的環境，已解釋了一切」。

梁醫生又說，一名78歲的老先生被送入醫院時沒有呼吸，幸好經過搶救後恢復知覺。他與在急救房外的家人揮揮手，之後只能在一個角落躺著等候入院。

隨後數日，這名老先生看見身旁的病人一個又一個離世，醫護人員將一具又一具冰冷的遺體放入屍袋，騰空病床接收新病人。醫院太擠了，連在老先生與其他死者之間放一塊布簾的空隙都沒有。

梁醫生說，「包裹遺體已成為我們日常工作，我們會在將要離世的病人床下放屍袋，我曾經歷上班2小時間，有5名病人死去」。

看著病人努力呼吸到最後一口氣，但自己像什麼都做不到，梁醫生告訴中央社，「我也很難面對，但我們沒有時間停下來，也沒有時間哭，因為有無數病人正湧進醫院，只能為仍然生存的病人繼續博鬥。我已學懂隱藏我的感情，唯有好好的照顧病人」。

香港第5波疫情已造成至少2074人死亡。（編輯：吳柏緯）1110308